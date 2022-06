Test grandeur nature pour le dispositif ORSEC

Tahiti, le 7 juin 2022- Un exercice grandeur nature de secours maritime s'est déroulé ce mardi à bord du Tuhaa Pae IV.



Alors qu'il croise au large de Faa'a avec 40 personnes à bord, un incendie se déclare dans la salle des machines du Tuhaa Pae IV nécessitant l'hélitreuillage de deux équipes du SMUR pour prendre en charge les victimes et préparer leur évacuation. Tel était le scénario fictif de l'exercice d'état-major qui a été organisé ce mardi 7 juin au large de Tahiti, afin de tester la mise en œuvre du dispositif ORSEC maritime. Dénommé "Secours Maritime de Grande Ampleur (SMGA) et Assistance à Navire en Difficulté (ANED) 2022", l'exercice grandeur nature a mobilisé le Tuhaa Pae IV, le Dauphin de l'armée et impliqué environ 80 personnes issues de l'ensemble des services impliqués dans la gestion d’événements maritimes : Forces armées en Polynésie française, haut-commissariat, JRCC Tahiti, Gendarmerie nationale, Météo France, SAMU, Centre des Métiers de la Mer, DPAM, Direction de la protection civile et le personnel du navire. Ce sont vingt stagiaires du Centre des Métiers de la Mer qui ont joué le rôle des passagers paniqués.