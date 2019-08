Test-event de voile: Charline Picon termine "une belle semaine" à la 2e place

Enoshima, Japon | AFP | mercredi 21/08/2019 - Championne olympique en titre de retour après une pause maternité, la véliplanchiste Charline Picon a terminé mercredi à la deuxième place du test-event, organisé à Enoshima, sur le site des JO-2020, offrant à la France sa meilleure performance de la journée.



Picon, qui a donné naissance à une petite fille en septembre 2017, a clôturé ses 5 jours de compétitions au Japon par une victoire lors de la dernière manche - celle disputée mercredi (medal race).

"La semaine a été belle dans son ensemble. Je suis contente de prendre l'argent cette année. C'est de bon augure pour la suite", souligne à l'AFP la Française, qui ne pense qu'à une chose: les Jeux de Tokyo dans un an.

"En terme d'émotion, ici, ça reste le test-event, c'est pas les Jeux. C'est sûr que j'y pense, tout est déjà planifié depuis le début, Tokyo c'est dans ma tête tous les jours. Aujourd'hui, il s'agissait de marquer mon territoire, me mettre en confiance, voir ce que je dois continuer à travailler pour l'année prochaine. Mais quand je suis ici, c'est déjà l'année prochaine", poursuit-elle.

Picon, devancée en RS:X dames par la Chinoise Yunxiu Lu, est la seule Bleue a être d'ores et déjà assurée d'aller aux JO-2020. Tous les autres athlètes doivent attendre l'annonce de la sélection fin avril.

Thomas Goyard (RS:X messieurs) est l'un des 3 prétendants au billet olympique et il a fini 5e après avoir commis une faute au départ alors qu'il avait été convaincant lors des qualifications.

C'est le chinois Mengfan Gao qui s'est adjugé le test-event.

En 49er, la paire dames Lili Sebesi/Albane Dubois s'est classée 8e, tout comme le duo messieurs, Mathieu Frei/Noé Delpech. En Nacra 17, Quentin Delapierre et Manon Audinet terminent 9es.