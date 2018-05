Territoriales : les résultats du 2nd tour commune par commune

PAPEETE, le 6 mai 2018. Avec 43.04 % des voix, le Tapura Huira'atira est arrivé en tête du premier tour, devant le Tahoera'a Huira'atira (29.41%) et le Tavini Huira'atira (20,71%).



Retrouvez ci-dessous les résultats commune par commune du second tour des élections territoriales à partir de 20 heures. Nous vous mettrons les résultats au fur et à mesure.