Territoriales : le second tour sous observation par le Forum des îles du Pacifique

PAPEETE, 2 mai 2018 - Par courrier du 12 mars 2018, Madame Meg Taylor, secrétaire générale du Forum des îles du Pacifique, a exprimé le souhait du Forum de mener une mission d’observation des opérations de vote à l’occasion du renouvellement des conseillers à l’assemblée de la Polynésie française des 22 avril et 6 mai 2018. L’Etat a répondu favorablement à cette requête en lien avec le Gouvernement de la Polynésie française.



Le Forum des îles du Pacifique est une organisation politique de coopération régionale créée le 5 août 1971 à Wellington, en Nouvelle-Zélande. Il réunit 18 pays et territoires océaniens. La Polynésie française y siégeait en tant que membre associé depuis 2006 et a été admise en tant que membre de plein exercice (full member) à l’occasion du 47e sommet du Forum à Pohnpei en septembre 2016.



Cette mission composée de quatre membres originaires des Iles Marshall, de Papouasie Nouvelle Guinée et de Fidji, sera effectuée au second tour de scrutin, le 6 mai prochain ; d’ores et déjà, certains élus ont été sollicités, car les membres de la mission sont sur le Territoire, depuis le 28 avril 2018.