Territoriales : dépôt des candidatures du 12 au 26 mars

PAPEETE, le 17 janvier 2018. Les candidats aux prochaines élections territoriales pourront déposer leurs listes entre le 12 et le 26 mars.



Les élections territoriales sont prévues le dimanche 22 avril 2018 et, en cas de second tour, le dimanche 6 mai 2018.



Par arrêté du haut-commissaire, les dates et heures de dépôt des déclarations de candidature ont été fixées comme suit :



Pour le premier tour de scrutin :



Du lundi 12 mars 2018 au vendredi 23 mars de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 16 heures et le lundi 26 mars 2018 de 8 à 12 heures.



Pour le second tour de scrutin :

Le lundi 23 avril 2018 de 14 heures à 18 heures, et le mardi 24 avril 2018 de 8 heures à 18 heures.



Le dépôt se fait au haut-commissariat de la Polynésie française (DIRAJ-bureau de la réglementation et des élections) uniquement du lundi au vendredi.

La déclaration de candidature doit être déposée par le candidat tête de liste ou par le mandataire qu’il aura désigné.

Aucun autre mode de déclaration de candidature, notamment par voie postale, par télécopie ou messagerie électronique n’est admis.