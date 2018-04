Territoriales : "C’est sûr que l’on pensait faire mieux" reconnait Nena

Nous avons une réunion ce soir (lundi, ndlr) avec tous les référents. Ce sera l’occasion de faire un point. C’est sûr que par rapport aux derniers résultats, on constate que l’on fait moins bien que d’habitude. Il faut accepter la décision des électeurs ; voir où l’on a péché. Ensuite, on verra ce que l’on décide pour le deuxième tour et pour la suite.

Oui, on a fait pratiquement deux fois moins de voix qu’aux élections législatives. Il se trouve que je n’ai pas eu assez de temps pour tourner sur Papeete. Il a fallu que je fasse campagne dans les archipels et nos troupes ne se sont peut-être pas suffisamment engagées sur place. Il faut savoir aussi que pour ces élections territoriales nous avions face à nous la grosse machine de campagne du Pays, avec d’importants moyens. Nos concurrents ont présenté des programmes qui, s’ils ne sont pas très réalistes, restent tout de même alléchants. Nos électeurs se sont donc reportés sur les trois gros partis. Nous n’avons pas été très présents au niveau de la communication, aussi. Il faut accepter. C’est sûr que l’on pensait faire mieux ; mais il faut faire avec. Nous avons un programme ambitieux, certes, mais réaliste. Ça n’a pas suffi. Il nous aurait peut-être fallu faire rêver un peu plus les électeurs… On va faire un point. Nous prendrons ensuite une décision pour le second tour.

Je savais que mathématiquement, en additionnant tous les partis qui composent la plateforme E Reo Manahune, on pouvait se situer autour de 10 %. Ensuite je sentais une volonté de changement sur le terrain. Le changement… ces électeurs se sont-ils abstenus ? Je ne sais pas. C’est comme ça : je n’y peux rien.

On doit se réunir. Je pense que nous allons laisser libre choix à nos électeurs. Comme je l’ai dit durant la campagne : si nous avons décidé de monter notre propre liste, c’est parce que nous estimions qu’il faut du changement. Maintenant, si au niveau de la population, ils ne veulent pas changer, il faut accepter leur décision.

PAPEETE, 23 avril 2018 - Avec 2503 voix et 2 % des suffrages exprimés, la plateforme E Reo Manahune conduite par Tauhiti Nena réalise une contre-performance notoire au premier tour des Territoriales.