Terrains militaires : Taiarapu Est enfin propriétaire de plus de 4 hectares

PAPEETE, le 28 janvier 2019 - Le tāvana, Anthony Jamet, a signé ce lundi le contrat qui permet à sa commune de devenir propriétaire de plus de 4 hectares de terrains militaires. Trois sites reviennent ainsi à la municipalité, l'ancien fort de Taravao, la station ionosphérique et le centre nautique à Tautira. La commune dispose de 15 ans pour redynamiser ces sites.



Deux ans après le début de la procédure de rétrocession, la commune de Taiarapu Est est désormais propriétaire de trois terrains militaire, cédés à l'euro symbolique par l'Etat. La signature définitive a eu lieu ce lundi matin, dans les bureaux du notaire Buirette à Papeete.



Ce sont en tout plus de 4 hectares que récupère la municipalité pour y implanter plusieurs activités économique. Le premier site est celui de l’ancien fort de Taravao (2,9 hectares), le second, la station ionosphérique (1 hectare) et le centre nautique de Tautira (2 100 m²).



Parmi ces trois sites, celui du fort de Taravao est un monument classé, " et dans les projets à venir, il faudra en tenir compte. En même temps, on pourrait demander à l'État de participer un peu plus dans le cadre de la conservation de ce site, surtout si dans le secteur, il y a un projet à vocation touristique ", explique Anthony Jamet, maire de Taiarapu Est.



Et de poursuivre : " Pour la base nautique, nous sommes assez avancés au niveau du centre d'instruction nautique. Aujourd'hui, il s'agit de mettre en place un projet à vocation touristique tourné vers la mer, et qui se situerait dans le milieu de gamme, genre hôtel familial. Avec un projet d'hôtel et restauration et peut-être une dizaine de bungalows. Pour la station ionosphérique, c'est un peu plus difficile, parce que la baie de Phaéton est une baie assez chargée. Donc mettre un projet tourné vers la mer est assez difficile. De toute façon, nous avons des projets d'intérêts économiques dans ce secteur. "



Désormais propriétaire, la commune de Taiarapu Est dispose de 15 ans pour mettre en place des projets de développement touristique, économique et d'activités de loisirs sur ces trois sites. " Le tout aidé financièrement par le Pays et l'État pour accompagner et créer de la richesse et de l'emploi. La contrepartie de la remise à disposition des terrains, c'est de créer de l'activité économique pour compenser le départ des militaires ", assure Raymond Yeddou, administrateur des Îles du Vent.



Aujourd'hui, ce sera au tour de la commune de Mahina de signer le contrat définitif dans cette procédure de rétrocession des terrains militaires à l'euro symbolique. Elle récupère, par ailleurs, la plus grande emprise foncière, soit cinq hectares. L'an dernier, Faa'a et Arue avaient signé leur contrat définitif, ne resteront, ensuite, que les communes de Pirae et Papeete.