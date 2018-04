Terrains en zone rouge : les candidats interpellés

PAPEETE, le 12 avril 2018. L'association Te Vai Ara a envoyé un courrier à chaque tête de liste aux élections territoriales. Elle dénonce le classement de terrains en zone rouge au détriment des propriétaires terriens.



L'association Te Vai Ara, née en octobre 2017 et qui regroupe une quarantaine de propriétaires de Punaauia, mais aussi de Paea, de Pirae, des Marquises et de Raiatea, dénonce le classement de terrains en zone rouge au détriment des propriétaires terriens. L'association demande que des aides publiques soient mises en place pour rendre ces terrains constructibles.



Elle a adressé un courrier aux candidats aux élections territoriales pour les sensibiliser à la problématique du classement de terrains en zone rouge. " Sais-tu que pour sortir de cette zone interdite à la construction, il faut aux populations concernées solliciter une étude géologique suivi de travaux de confortements, de canalisations des eaux pluviales, de protection (enrochement ou autres) très coûteuses, inaccessibles pour la majorité des propriétaires terriens ?" , écrit l'association qui a choisi d'interpeller chaque tête de liste en les tutoyant. " Sais-tu qu’à l’exclusion de la commune de Punaauia qui a adopté son plan de prévention, via son conseil municipal, aucun maire n’a donné son aval à ces plans qui sont quand même opposables aux tiers dans toutes les communes de la Polynésie Française ?"



Pour l'association, il ne s'agit pas de pouvoir construire sans prendre en compte les risques. Te Vai Ara demande que "la puissance publique prenne en charge le coût des études et des protection s" pour que les zones passent de rouge à bleu et soient donc de nouveau constructibles. "Nous sommes conscients des risques" , souligne François Raoulx, président de l'association. " Sais-tu que ces terres classées en zone d’aléa moyen à fort de mouvement (rouge) impropre à la construction, sont totalement dévalorisées, sans aucune indemnité ?" , poursuit le courrier.



Depuis plusieurs mois, Te Vai Ara dénonce " une réglementation qui dévalorise les biens immobiliers" et demande la création d’une caisse d’indemnisation en faveur de propriétaires terriens lésés par une réglementation défavorable.

Le classement de terrains en zone rouge ne cesse d'inquiéter les propriétaires. En décembre dernier, l'association Punaauia Zone rouge a aussi été créée.



Cette association s'est fixé pour "but de communiquer tous les moyens nécessaires afin que les membres parviennent à voir leurs terrains être déclassés de la zone rouge inconstructible en toute autre zone constructible, nonobstant des travaux prescrits par le service de l'urbanisme.