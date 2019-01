Terrain militaire : le foncier de Mahina s'agrandit

MAHINA, le 29 janvier 2019 - Cinq hectares supplémentaires viennent s'ajouter au patrimoine foncier de la commune de Mahina, avec l'acquisition des 5 hectares des terrains militaires. Un espace qui devrait être le futur poumon économique de la ville, avec "normalement" une trentaine d'entreprises qui seront implantées. Mais avant cela, des procédures doivent encore être définies.



La semaine dernière, on vous dévoilait le futur pôle économique de la commune de Mahina. " Ce sont des initiatives privées, publiques, des ateliers relais notamment de la part du Pays. Et il y a des spécialisations dans le domaine de l'agroalimentaire, du stockage et des loisirs ", explique Jérôme Charbonnier, directeur général des services de Mahina.



Mais tous ces projets ne pourront pas voir le jour si la commune n'est pas officiellement propriétaire. Aujourd'hui, c'est fait. La signature du contrat de cession a eu lieu mardi matin, entre le tāvana, Damas Teuira et l'administrateur de l'État, Raymond Yeddou.



Mahina récupère ainsi la plus grande emprise foncière cédée par l'État, soit 5 hectares, sur le site de l'ancien Régiment du service militaire adapté (RSMA). Pour ce grand moment solennel, des élus du Conseil municipal étaient de la partie, ainsi que le colonel Lancien, ancien capitaine au service militaire adapté sur Mahina.



Maintenant que le contrat de cession a été signé, le parcours n'est pas terminé pour la municipalité avant l'installation des entreprises sur le site. " Nous sommes sur la réflexion du schéma d'aménagement qui va dimensionner la station d'épuration nécessaire sur la zone, les réseaux des eaux pluviales et des eaux usées, les voies d'accès. Nous sommes en train de réfléchir à la position des entreprises. Une fois que le schéma d'aménagement sera fini, c'est-à-dire dans les semaines à venir, nous serons en mesure d'être plus précis sur nos demandes de financement. Passée cette étape, nous aurons le montage du projet à finaliser, sous quelle forme la zone sera gérée, est-ce que la gestion de fera par une SEM ou par la commune ou par une entreprise ? Donc, il y aura le montage de la gestion de la zone à finaliser, et ensuite, on pourra passer à la délivrance des baux des entreprises qui pourront s'installer, je l'espère, d'ici 2022 ", indique Jérôme Charbonnier.



Concernant les bâtiments qui sont encore présents sur le site. " La dépollution et la déconstruction peuvent prendre un peu plus de temps, parce que ça peut être onéreux. On fera aussi des demandes de financements particuliers et lorsque cette étape sera passée, on pourra passer à la construction concrète. On a 15 ans pour commencer les travaux, c'est-à-dire que dès que l'on aura la station d'épuration sur le site, même s'il n'y aura aucune entreprise, on aura tenu nos engagements vis-à-vis de l'État sur cet échéancier. Le but n'est pas non plus d'avoir les entreprises dans 15 ans, mais de les avoir dans 2-3 ans maximum ", prévient le directeur général des services de Mahina.



Si une trentaine de projets ont retenu l'attention de la municipalité, reste à savoir si tout ce monde pourra effectivement y être implanté. À cette question, la commune ne peut, pour l'heure, apporter de garantie. " L'essentiel des projets sera quand même sur place ", lâche-t-on du côté de la direction générale des services. On sait juste qu'une centaine d'emplois directs seront créés, en plus des emplois indirects.