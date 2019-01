Terrain militaire de Mahina : le plan du futur projet

MAHINA, le 24 janvier 2019 - La commune de Mahina sera officiellement propriétaire du terrain militaire qui accueillait le RSMA, la semaine prochaine. La signature de l'acte de cession se fera mardi, sur le site. Avant cela, nous vous proposons de faire un état des lieux des projets qui pourraient voir le jour sur place.



Après plusieurs mois d'attente, la municipalité de Mahina sera enfin propriétaire du terrain militaire situé en face du Supermarché Mahina. La superficie de ce domaine représente 5 hectares, un espace qui deviendra le poumon économique de la ville.



L'an dernier, la commune avait lancé un grand appel à projets pour développer ce magnifique terrain, qui se trouve sur l'ancien site militaire du régiment du service militaire adapté (RSMA).



Sur la cinquantaine de dossiers réceptionnés, 34 projets ont retenu l'attention de l'équipe municipale, dont la plupart viennent d'habitants de Mahina. Trois filières seront donc bien représentées : l'agroalimentaire, la logistique et les loisirs.



Parmi les projets retenus, on retrouve six projets " Production et/ou logistique et stockage ", six projet " Loisirs ", cinq projets de restauration, quatre projets agro-alimentaire, trois projets de commerce, un projet de revitalisation des déchets ou encore un projet d'agence événementielle.



Pour les équipements publics, on devrait également retrouver sur place, le marché municipal, la salle polyvalente et la station d'épuration.



En ce qui concerne la police municipale et les sapeurs-pompiers, il est prévu de les placer temporairement sur le site, en attendant la sécurisation du talus se trouvant à l'arrière de leurs locaux. Une fois que les travaux seront terminés, les forces de l'ordre réinvestiront leurs bureaux et casernes.



Pour l'heure, aucune décision finale n'a été prise. Le conseil municipal se penchera de nouveau sur ce dossier au mois de mars. En revanche, la signature de l'acte de cession se fera mardi matin, sur place.