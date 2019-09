Teriinatoofa remplace Duru au pied levé

PAPEETE, le 9 septembre 2019 - ​Hira Teriinatoofa a remplacé Joan Duru au sein de l’équipe de France qui est actuellement au Japon pour participer aux championnats du monde de surf ISA du 7 au 15 septembre. La compétition des hommes a débuté hier alors que du côté des femmes, les trois Françaises ont été éliminées.



Coup de théâtre ! Hira Teriinatoofa défendra finalement sur l’eau les couleurs de la France lors des championnats du monde de surf ISA qui se déroulent actuellement à Myazaki, au sud du Japon. Joan Duru a déclaré forfait quelques jours avant le début des championnats du monde de surf à cause d’une douleur au dos et d’une blessure au pied infectée, suite à un contact avec le récif pendant la Teahupo’o Pro Tahiti.



La fédération tahitienne de surf avait bien tenté de contacter par mail Mihimana Braye, meilleur français classé après Michel Bourez, Jérémy Florès et Joan Duru, mais ce dernier se prépare actuellement pour la prochaine compétition des World qualifying series prévue aux Açores. Son objectif étant de tenter de sa qualifier pour le championnat élite en 2020, il n’a pas donné suite à la proposition, précisant “je préfère rester concentré sur mon objectif”.



La Fédération française de surf, qui avait intégré Hira Teriinatoofa en tant que coach adjoint, a finalement choisi le Tahitien qui rejoint donc Michel Bourez et Jérémy Florès. Pour rappel, Hira Teriinatoofa, 40 ans, a été deux fois champion du monde de surf amateur en 2004 et 2010. Il reste un compétiteur redoutable et faisait partie des trialistes de la Tahiti Pro Teahupo’o 2019.



Hira Teriinatoofa réside à Papara et est un des meilleurs surfeurs de la vague de Taharau’u qui est un “beach break”. Surfeur expérimenté, il a donc une bonne carte à jouer dans ces championnats du monde aux côtés de Michel Bourez et Jérémy Florès. La compétition masculine a débuté hier.