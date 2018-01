Terenia, première application mobile de covoiturage

PAPEETE le 29 janvier 2018 - Javana Rehiti lance Terenia, une application mobile de covoiturage à Tahiti et dans les îles. Une soirée de lancement a été organisée jeudi dernier pour présenter ce nouvel outil. Avec Terenia le voyage "te revient moins cher", "il y a moins de voitures sur les routes" et "plus de places de parking" !



" Gagne de l'argent à chaque déplacement ", annonce le site internet Terenia. Ce site qui est aussi une application mobile permet aux conducteurs et aux passagers de se rencontrer. " Je mets en relation les premiers et les seconds ", confirme Javan Rehiti.



Le concept est simple " C'est comme de l'auto-stop mais programmé à l'avance et payant ! ", éclaire Javan Rehiti. " Tu partages ton véhicule en ramassant des personnes sur ton chemin sans détours ." Le fondateur du site internet a imaginé ce site comme une alternative au transport en commun. "Quand tu penses bus, tu penses chaleur, pas de places, horaires approximatifs, des heures d'attente ", résume-t-il. Avec un système de co-voiturage, les déplacements sont présentés comme plus confortables.



Javan Rehiti pointe du doigt plusieurs avantages. En proposant des places dans son véhicule : " le voyage te revient moins che r", " il y a moins de voitures sur les routes " et " plus de places de parking" . C'est, en quelque sorte, un geste de plus pour consommer moins.



Comment ça marche?



D'abord " tu décris ton trajet, avec points de départ et d'arrivée, date, heure, tarif et places disponibles. Tu précises par ailleurs ton contact ". Ensuite le site Terenia publie l'annonce sur son site et sur sa page Facebook. Enfin, le passager contacte le conducteur pour se mettre d'accord sur les détails de la rencontre.



Les conducteurs peuvent envoyer un mail avec leur(s) trajet(s) en précisant dans l'objet "Je conduis". " Pour publier son annonce, il faut s'inscrir e", précise Javan Rehiti. Les passagers aussi, à la recherche de conducteurs peuvent envoyer une annonce. Des internautes de Tahiti, Moorea et Huahine ont déjà été séduits par l'offre.



Le fondateur, qui a organisé une soirée de présentation jeudi 25 janvier à la chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers (CCISM), pense déjà à faire évoluer son offre. " Tout va dépendre des demandes des utilisateurs, je vais m'adapter, mais je pense par exemple mettre en place un système de paiement en ligne, sécurisé pour dématérialiser la transaction, car pour l'instant les gens se payent entre eux, en espèce ."