Teremu Touatekina, la force des Marquises

PAPEETE, le 30 septembre 2019 - L’athlète originaire des Marquises Teremu Touatekina a remporté le Nahiti Challenge 2019 devant Nanaia Putoru et Roniu Aiamu. Chez les femmes, c’est Poe Largeteauqui s’impose devant Vanina Teheipuarii et Emma Gillart. L’événement de cross-training a eu lieu au gymnase de Arue samedi.



Une fois de plus, c’est Teremu Touatekina, originaire de Puamau à Hiva Oa, qui remporte la catégorie élite du Nahiti Challenge en faisant mieux que Nanaia Putoru et Roniu Aiamu. Chez les femmes, toujours en élite, c’est Poe Largeteau qui s’impose devant Vanina Teheipuarii et Emma Gillart. Dans la catégorie master 35-39 ans, c’est David Foster qui gagne devant Manu Laborde et Jimmy Ji Siou.



Il y a eu une belle participation dans la catégorie « novices ». Chez les hommes, victoire de Toriki Poroi devant Temanu Mama et Haneti Poroi alors que chez les femmes c’est Merehau Tessier qui s’impose devant Manuia Cichoszewski et Terai Pater. Dans la catégorie « teenager » victoire de Richard Gabriel et Kealani Joufoque.



Le Nahiti Challenge est une compétition de cross-training organisée par le club Nahiti de Arue. Cinq WOD (WOD = séance d’entrainement du jour) étaient au programme dont trois qui avaient été annoncés la veille lors du briefing. C’était l’événement de l’année pour ce club qui est un des plus importants de Tahiti. Le cross-training n’est pour l’instant rattaché à aucune fédération. SB