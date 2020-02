Tere 'Ori à l'épreuve du marae Arahurahu

Tahiti, le 12 février 2020 - La troupe de danse Tere 'Ori avait triomphé lors du Heiva 2019 en catégorie Hura Ava Tau. Pour 2020, la troupe a de grands projets puisqu'en juillet prochain, elle se pliera à l'exercice du marae Arahurahu de Paea.



Tere 'Ori avait présenté un dossier "complet et solide", selon le Conservatoire artistique de la Polynésie française (CAPF). Ainsi, en décembre dernier, le conseil d'administration du CAPF a retenu la formation dirigée par Taina Tinirauarii. Tere Ori devra donc réaliser pour réaliser cinq spectacles, dont quatre chaque samedi de juillet et le dernier, le premier samedi d'août, après avoir présenté un dossier complet et solide.



Le public qui se déplacera pour les différents shows découvriront l'histoire d'un héros, Tetuaeha

de Tetaha, l'ancien nom de Faa'a. Ce jeune homme intégrera la garde du roi Pomare après avoir remporté le concours de ahima'a.



Hier matin, le directeur du CAPF, Fabien Dinard, les agents du service des moyens généraux de la Présidence et la cheffe de troupe, Tania Tinirauarii, ont effectué une première visite de repérage sur le site, afin de positionner les tribunes en fonction des différentes scènes du spectacle.



En vue de renforcer ses formations, le groupe Tere 'Ori propose une dernière audition ce soir

à 18 heures, à Fare Ute.