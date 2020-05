Tepuaraurii Teriitahi va mener la liste de Jacquie Graffe

Tepuaraurii Teriitahi a été désignée, lundi soir, par la majorité des colistiers de "Otahiraa no te hau e te ruperupe no te 'oire no Paea" pour mener la liste de Jacquie Graffe pour les municipales, à la suite du décès du tavana.



Le groupe Otahiraa no te hau e te ruperupe no te 'oire no Paea s'est réuni lundi soir pour désigner la personne à même de mener la liste du tavana Jacquie Graffe pour le second tour des municipales au lendemain de son enterrement. Les colistiers ont tous pris la parole et la grande majorité, soit 32 sur 34 colistiers, s'est positionnée en faveur de la représentante Tapura et adjointe au maire, Tepuaraurii Teriitahi. La fille du défunt tavana, Maeva Graffe, n'a remporté qu'une voix et l'actuelle seconde de liste et première adjointe, Rita Huuti épouse Delmas, aucune.