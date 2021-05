Tentative d'homicide à Papeari

Tahiti, le 11 mai 2021 - Un homme de 22 ans, atteint de schizophrénie, a tenté de poignarder son père et tuteur légal samedi soir à Papeari. Présenté devant un juge d'instruction lundi, il a été mis en examen pour tentative de meurtre et placé en détention dans l'attente de sa présentation devant le juge des libertés et de la détention.



Atteint de graves troubles psychiatriques, un homme de 22 ans a porté deux coups de couteau à son père et tuteur légal samedi en début de soirée à Papeari. La victime a heureusement souffert de blessures superficielles.



Après avoir été examiné par un expert psychiatre, l'individu a été placé en garde à vue. Lundi après-midi, il a été présenté devant un juge d'instruction et mis en examen pour tentative de meurtre. Présenté devant le juge des libertés et de la détention, le jeune homme a demandé un délai pour préparer sa défense. Dans l'attente de cette présentation qui aura lieu vendredi, l'individu a été incarcéré.