Tension autour de l'Épic Vanille : " Cet établissement a toute sa place dans notre Pays"

Tahiti, le 1er octobre 2024 - Laïza Vongey, directrice de l’Épic Vanille, a réagi pour Tahiti Infos aux critiques formulées par certains élus concernant la nomination de Terupe Salmon au sein de l'établissement dont ils demandent la fermeture. Elle s’interroge sur les motifs qui pourraient justifier une telle demande et renvoie les représentants dans leur camp en affirmant que ce recrutement “ne relève pas de leur gestion”.



Le rififi autour de l’Épic Vanille et de son nouveau gestionnaire, Terupe Salmon, se poursuit. La semaine dernière, plusieurs élus de la Polynésie ont exprimé, en marge de la deuxième séance de la session budgétaire, leur désaccord quant à cette nomination en faisant part de leur scepticisme quant à l’avenir de l’établissement. En effet, Terupe Salmon, ex-douanier avait été mis en examen en 2020 pour “blanchiment de délit” et “trafic de stupéfiant”.



La directrice de l'Épic Vanille, Laïza Vongey, a souhaité répondre à ces critiques. Pour rappel, l'un des élus avait souligné qu'il existait "un grand fossé entre la réalité du terrain et ce qu'il y a écrit dans le rapport [le compte financier de 2023, NDLR]", tandis que d'autres avaient même demandé la fermeture de cet établissement public en charge de l'aide aux producteurs et de la promotion de la vanille, affirmant "qu'on ne peut pas fermer les yeux sur ce qui se passe à l'intérieur", notamment en ce qui concerne des faits de "harcèlement" de la part de l'ancienne directrice que plusieurs employés avaient dénoncé en 2022 et enfin sur la récente "nomination de Terupe Salmon".

Un appel à la raison Dans une interview accordée à Tahiti Infos, Laïza Vongey a déploré lundi ce qu’elle considère comme un “règlement de comptes”. Elle accuse certains anciens et actuels salariés d’utiliser les élus et tous bords possibles pour exprimer leur déception et leur rancœur et prennent ainsi “en otage la filière et la population”, dénonce-t-elle.



Elle critique également le fait que ce “linge sale” soit mis en public et appelle ces personnes à se ressaisir : “On est là pour travailler pour notre pays, pour assurer l’avenir de nos enfants donc il serait temps de se mettre au travail.”

“Quel est le motif fondé de cette demande de fermeture ?” “Quel est le motif fondé de cette demande de fermeture ?” s'est-elle interrogée. La directrice générale de l’Épic Vanille insiste sur le fait qu’elle ne prend pas à la légère ces accusations. Pour elle, l’établissement qu’elle dirige a toute sa place et possède un bel avenir dans le secteur. Elle souligne que le compte financier de 2023, retiré lors de la dernière commission de l’agriculture, affichait un “résultat excédentaire” – contrairement à ce qu'insinuaient, la semaine dernière, certains élus – avec un rapport d’activité qui y a été annexé.



La fermeture de l’établissement, selon elle, aurait des conséquences néfastes sur les opérateurs de la filière Vanille, les préparateurs, les exportateurs et surtout les producteurs. Elle rappelle aussi que, depuis la création de l’Épic, il y a vingt ans, de nombreuses assistances techniques ont été apportées à l'ensemble des opérateurs de la filière, comme “l’amélioration technique culturale, la recherche et développement, ainsi que la formation au brevet de préparateur”. La reconnaissance de la qualité des produits a été, par ailleurs, confirmée par des médailles décernées lors de concours agricoles. “Si cet établissement ferme, tout le monde en pâtira. Qui pourra alors assurer nos missions auprès des producteurs ? C’est une question essentielle à se poser.”

“Transparence” dans la nomination Quant à la nomination de Terupe Salmon qui fait tant débat, Laïza Vongey a précisé que les représentants du personnel étaient au courant et n’avaient exprimé “aucune objection à ce recrutement”. Elle a assuré que tout avait été réalisé “en toute transparence”, avec un appel à candidature et des entretiens en bonne et due forme. “Tout s'est fait dans les règles”. La directrice de l’Épic Vanille revient sur l'ingérence des représentants de l'assemblée territoriale, en s’interrogeant : “Je ne sais pas ce qui gêne les élus, le recrutement d’un agent au sein d’un organisme ne relève pas de leur gestion.”



Terupe Salmon, pour sa part, insiste sur le fait que “être mis en examen ne signifie pas avoir un passé juridique”. Rappelant le principe de la présomption d’innocence, il a déclaré : “Tant qu’on n’est pas condamné, on est innocent. Je n’ai jamais été condamné, donc je suis innocent.” Pour se défendre, il insiste sur le fait que son casier judiciaire est “vierge” et a bénéficié de décisions judiciaires favorables ces quatre dernières années, notamment en ce qui concerne la garde de son fils et la restitution d’une partie de ses fonds. Il ne comprend donc pas pourquoi son recrutement au sein de cet établissement gênerait tant. “Je ne vois pas en quoi la nomination d’un innocent pourrait poser problème.”



Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Mardi 1 Octobre 2024 à 18:20 | Lu 497 fois