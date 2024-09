Des élus demandent la fermeture de l’Épic Vanille

Tahiti le 24 septembre 2024 – La nomination de Terupe Salmon à l’Épic vanille en tant que gestionnaire fait des remous non-seulement au sein même de l’établissement mais également au niveau des élus de l’assemblée qui demandent sa fermeture.



Terupe Salmon a été nommé il y a trois mois à l’Épic Vanille. Une nomination qui est passée complètement inaperçue. Certains au sein de l’établissement confirment que ce dernier a été embauché comme “gestionnaire”, que “la décision est tombée du jour au lendemain […]. On s’est demandé qui est ce gars […]. On a fait des recherches et on a découvert son parcours dans la drogue”.



À l’assemblée de la Polynésie, les élus interrogés au sujet de cette situation ne cachent pas leur désaccord : “Cela nous pose problèmes”, nous confie une élue du Tavini huiraatira. Une autre élue précisera même que le compte financier de 2023 de l’établissement devait être étudié en commission de l’agriculture et des ressources marines vendredi dernier mais qu’il a “finalement a été retiré” de l’ordre du jour. “On a un gros problème avec l’Épic Vanille car il y a un grand fossé entre la réalité du terrain et ce qu’il y a écrit dans le rapport”, assure ensuite un réprésentant de la majorité bleue à l’APF.



Plusieurs élus confirment d’ailleurs que certains ont même demandé la fermeture de l’établissement public : “On ne peut pas fermer les yeux sur ce qui se passe à l’intérieur de cet établissement” notamment en ce qui concerne “le harcèlement” ou encore “la nomination de Terupe Salmon”.

“Son casier judiciaire est vierge” Contacté le ministre de l’Agriculture Taivini Teai confirme que Terupe Salmon a bien été embauché il y a trois mois comme gestionnaire par “la directrice de l’Epic Vanille”. Et assure que ce dernier “n’a pas été condamné, son casier judiciaire est vierge. C’est sur cette base qu’il a été recruté”. Il rappelle qu’il y a eu un appel à candidature et que la “directrice a jugé qu’il était compétent pour le poste”. Et le ministre d’insister : “Peut-être qu’il a eu des déboires avec la justice, mais son casier judiciaire est vierge et on se base là-dessus.”



Taivini Teai rappelle d’ailleurs que le gouvernement travaille sur la non-violence et la lutte contre les stupéfiants “on reste très attentif à tout cela”.

Rappelons qu’en Janvier 2020, l’ex-douanier Terupe Salmon avait été mis en examen pour “blanchiment de délit” et plus de 20 millions de francs avaient été retrouvés chez lui. Il avait ensuite été mis en examen pour “trafic de stupéfiants”.



Contactée à plusieurs reprises, la directrice générale de l’Épic Vanille, Laïza Vongey, n’a pas répondu à nos appels.

