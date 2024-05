Tension à Moorea entre taxis et prestataires

Tahiti, le 16 mai 2024 - Dans un communiqué envoyé mardi aux rédactions, la Fédération Polynésienne des Loueurs de Véhicules appelle à une intervention urgente des autorités du Pays pour résoudre un conflit perturbant l'ordre public à Moorea.





La situation est connue depuis quelques années à Moorea : les taxis de l’île voient d’un mauvais œil le transport de personnes, gratuitement, par les hôteliers ou les prestataires de service. Une situation probablement exacerbée récemment par la mise en place d’une application de co-voiturage par le Pays.



Dans une lettre ouverte envoyée mardi aux rédactions, la Fédération polynésienne des loueurs de véhicules souhaite attirer l'attention des autorités compétentes : “Un conflit a éclaté entre une frange des Taxis de Moorea et les prestataires touristiques offrant des transports gratuits à leurs clients dans le cadre de leur prestation (loueurs de véhicule et autres)”, explique le communiqué.



Menaces verbales



Un service assez commun finalement et qui consiste à déposer un véhicule loué, ou à venir chercher un client pour une activité ou un hébergement, mais que les opérateurs de taxis voient semble-t-il d’un mauvais œil : “Des incidents récents ont été rapportés, incluant des menaces verbales proférées par de jeunes chauffeurs de taxi à l'encontre des prestataires de transports gratuits”, précise le communiqué de la Fédération.



Une clarification auprès de la Direction des Transports Terrestres a déjà été demandée ; mais est pour l’heure restée lettre morte. “Nous redoutons désormais un blocage imminent de l'aéroport et du quai de Moorea par les taxis, ce qui nuirait gravement aux prestataires touristiques, notamment les loueurs de véhicules”, s’inquiète le courrier qui rappelle que “deux nouvelles interpellations verbales” ont déjà été signalées le 13 mai, l'une à l'aéroport et l'autre au quai des ferries, suivies d’une nouvelle ce mardi.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 15 Mai 2024 à 20:00 | Lu 318 fois