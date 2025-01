Tennis de table - Les championnats par équipes relancent la saison

Tahiti, le 27 janvier 2025 - La salle Pater, fief du tennis de table tahitien, vibrent à nouveau à l’occasion des Championnats par équipes des divisions 1 et qui ont été marqués samedi par la deuxième journée de la phase retour en D2 et le lancement du championnat en D1.



La deuxième partie de saison du calendrier de la Fédération tahitienne de tennis de table (FTTT) s’annonce chargée avec un enchaînement des compétitions entre rendez-vous par équipes et épreuves individuelles. Cette densité est destinée à bien préparer les Mini-Jeux du Pacifique programmés fin juin et début juillet comme nous l’explique Gérald Huioutu, le président de la FTTT : “Le grand objectif cette année, ce seront les Mini-Jeux de Palau au mois de juillet et on va bien les préparer en y envoyant de jeunes espoirs car ce n’est pas souvent que le tennis de table est au programme des Mini-Jeux et on doit confirmer nos excellents résultats dans les Jeux du Pacifique passés. On a un calendrier chargé avant les Mini-Jeux et ce sera déjà une bonne préparation pour Palau. On redémarre la saison sur de bonnes bases même si on a constaté une petite baisse de nos effectifs mais on va redynamiser nos actions notamment dans les îles et je pense que l’on va vite étoffer à nouveau le volume de nos licenciés.”



Les championnats par équipes vont être au programme jusqu’au 22 mars, dates des finales en première division. Après la deuxième journée de la phase retour en deuxième division, le club de Taaone Tennis de Table Pirae s’impose comme le favori de l’exercice, que ce soit avec son équipe 1 ou 2. Confirmation attendue le 1er février lors de la dernière journée des matches retour. Un favori également en théorie en première division avec Aito le tenant du titre mais qui a débuté par une défaite samedi.

Ocean Belrose et Bydhir Carnet à l’Oceania Cup



Le championnat par équipes se joue pour chaque rencontre en 18 matches soit 16 simples et deux doubles en première division, chaque équipe étant composée de quatre joueurs. Le TTTP des frères Decian a nettement dominé (13-5) Aito, samedi. Bydhir Carnet le chef de file de Aito n’était pas en grande forme samedi ou manquait peut-être de motivation car le n°3 local a perdu ses quatre matchs en simple ne s’imposant qu’en double en compagnie de Arii Meyer. Grand espoir de la discipline, le jeune Léo Sayegh (11 ans) a clôturé son parcours en dominant Bydhir Carnet en quatre manches (12/10.7/11.13/11.11/5), un succès de prestige pour le jeune joueur du TTTP même si Bydhir Carnet ne semblait pas dans son assiette samedi. Dans l’autre match du jour, KMT a battu (12-6) Tefana qui a joué en l’absence de son numéro 1, Océan Belrose.



Le championnat s’annonce donc plus ouvert que prévu. Mais nul doute que Bydhir Carnet sera autrement plus motivé prochainement et Océan Belrose bien présent lors de l’Oceania Cup 2025 qui aura lieu à Melbourne en Australie, les 15 et 16 février. Tous deux ont obtenu leur qualification pour représenter Tahiti lors de sélectives qui se sont déroulées 18 janvier avec les 12 meilleurs classés au ranking de la FTTT. Océan Belrose et Bydhir Carnet devraient pouvoir rivaliser à haut niveau y compris avec les Néo-Zélandais mais les Australiens seront difficiles à battre d’autant qu’ils évoluent à domicile.



En attendant, les championnats par équipes se poursuivront ce samedi à la salle Pater avec les rencontres Dragon-Aito et TTTP-Tefana en première division et la dernière journée en deuxième division. À noter que Aito devra désormais composer sans Teiki Kau-Tai, pongiste talentueux et toujours très investi dans le fonctionnement de la discipline. Ce dernier est en effet retourné aux Marquises, sa terre d’origine. Le tennis de table marquisien qui est déjà bien actif va sans doute en profiter.



Patrice Bastian

Rédigé par Patrice Bastian le Lundi 27 Janvier 2025 à 20:15