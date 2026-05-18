

Tennis – Retour gagnant pour Mehetia Boosie

Tahiti, le 10 juin 2026 - La finale deuxième série dames du tournoi de Fei Pi s’est déroulée mardi soir au complexe du club organisateur. Mehetia Boosie de retour des États-Unis où elle poursuit ses études a battu Mayka Zima en deux sets (6/2.6/4) au terme d’une rencontre de bon niveau entre deux joueuses susceptibles de représenter Tahiti aux Jeux du Pacifique 2027.





Le tournoi de l’AS Fei Pi, entamé fin mai dans la foulée du Championnat de Polynésie, se poursuit sans temps mort sur les hauteurs de Tamahana à Arue grâce à la persistance du beau temps et avec la participation de 150 engagés hommes et femmes tous tableaux confondus. Premier temps du tournoi : mardi soir avec la finale deuxième série dames qui opposait Mehetia Boosie la numéro 1 locale féminine incontestée et Mayka Zima vainqueur du tournoi de l’AS Excelsior 2026. Si Mehetia Boosie jouait avant son départ pour la Caroline du Nord où elle poursuit ses études de sport, elle était opposée à la nouvelle championne de Polynésie qui a repris le tennis à fond en vue des Jeux du Pacifique après quelques années de sommeil pour se consacrer au padel où elle excelle également. Il s’est donc agi d’un choc de générations entre Mehetia Boosie (19 ans) et Mayka Zima (33 ans) opposant deux joueuses qui s’était imposées sereinement (6/0.6/1) en demi-finale contre respectivement Hinere Lee-Bonno et Jennifer Ly.



La motivation était palpable des deux côtés et la pression était en conséquence de mise, mardi soir. C’est Mehetia Boosie qui est entrée le mieux dans la rencontre pour mener 3/0 après avoir pris le service de Mayka Zima dans le deuxième jeu. La joueuse de Phénix devait toutefois monter en régime au fil du match et la rencontre a été d’un niveau relevé par instant, le retour de Mehetia Boosie sociétaire du TC Raiatea ayant incontestablement donné plus de volume et de cachet au tableau de deuxième série dames. Mayka Zima a gagné son service et pris celui de son adversaire pour revenir à 2/3. Le jeu à suivre sur le service de Mayka Zima a longtemps été indécis avec plusieurs avantages de chaque côté mais c’est Mehetia qui a marqué le point décisif pour mener 4/2 puis remporter le set 6/2.



Mayka Zima y a cru



Nullement abattu par la sévérité relative du score dans le premier set, Mayka Zima se relançait bien dans le second en menant 3/0. Elle se procurait même deux balles de 4/0 à 15/40 sur le service de Mehetia Boosie, mais celle-ci finissait par s’en sortir avec, à nouveau, plusieurs avantages de part et d’autre. Mayka Zima continuait toutefois à y croire en menant 4/2 mais Mehetia Boosie a élevé son niveau de jeu en enchaînant des points gagnants tandis que son adversaire se montrait irrégulière sur sa longueur de balle. Conséquence : Mehetia Boosie enchaînait quatre jeux gagnants d’affilée pour remporter le set 6/4 sur sa première balle de match et décrocher le titre. Mehetia Boosie a reconnu que le match avait été plus indécis que ce que le score laisse supposer : “Tout d’abord, j’aimerais souligner que Mayka a très bien joué surtout en début de deuxième set où elle prenait la balle très tôt en frappant fort et je me suis retrouvée sur la défensive. Mais j’ai quand même réussi à être consistante dans l’ensemble notamment en revenant bien dans le deuxième set. J’ai été plus régulière que Mayka ce qui explique en partie mon succès. Je suis bien sûr candidate pour les Jeux du Pacifique mais on est neuf dans la présélection et je ne dois pas me relâcher pour gagner ma place.”



Un autre gros challenge l’attend puisqu’elle a pris l’avion dans la nuit pour rejoindre la Malaisie où elle disputera la Coupe Billie Jean King avec l’équipe de Pacific Oceania.

Noah Ah Kim Win Chin favori chez les messieurs



La rencontre fut globalement d’un niveau intéressant et cela doit aussi à la performance de Mayka Zima même si celle-ci a reconnu qu’elle avait manqué de confiance par instant : “À certains moments du match, j’ai douté et je n’étais plus trop sûre de mes coups ce qui m’a pénalisé car je jouais parfois trop long. Et puis Mehetia a bien joué. Elle a pu mettre en place son jeu alors que moi j’étais hésitante dans mes coups. C’est la première fois que je joue contre Mehetia et ça fait plaisir car ça m’a obligé à élever mon niveau et je pense que l’on a proposé une belle finale dans l’ensemble.”



Le score final (6/2.6/4) est trompeur car Mayka Zima a joué à un niveau qui n’est pas si éloigné de celui de Mehetia Boosie. Toujours est-il qu’elle sont toutes deux de sérieuses candidates aux Jeux du Pacifique avec Tavero Chung – actuellement militaire en métropole et pas sûre de pouvoir se libérer – et Mia Chang Yuk Shan qui poursuit son parcours dans une académie de tennis en Nouvelle-Zélande.



La présence d’Antoine Voisin dans le tableau deuxième série messieurs qui est également candidat aux Jeux du Pacifique était attendue mais vivant en Californie, il n’a pas pu se libérer à temps pour rejoindre Tahiti. Dès lors, Noah Ah Kim Win Chin fait figure de favori du tournoi dans le tableau mais le champion de Polynésie devra toutefois déjà passer l’écueil de Hiva Kelley dans une probable demi-finale. Landry Lee Tham semble avoir un boulevard dans l’autre moitié de tableau pour rejoindre la finale.



Patrice Bastian



Rédigé par Patrice Bastian le Mercredi 10 Juin 2026 à 15:38 | Lu 205 fois



