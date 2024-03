Tennis – Noah Ah Kim Win Chin champion de Polynésie juniors

Tahiti le 4 mars 2023 - Les Championnats de Polynésie jeunes ont pris fin dimanche à Fautaua avec la finale du tableau garçons 17/18 ans, porte d’entrée vers l’élite. Noah Ah Kim Win Chin s’y est imposé (0/6.6/4.12/10) face à Hiva Kelley, tous deux sociétaires de Dragon, le club de Titioro ayant effectué une véritable razzia dans les tableaux masculins.



Le programme des Championnats de Polynésie jeunes a été impacté par les sélections de Hiva Kelley et Keanau Lei Foc au sein de la sélection océanienne de Coupe Davis juniors qui était en compétition la semaine dernière au Sri Lanka et qui a terminé sixièmes. Hiva Kelley et Keanau Lei Foc y ont obtenu une victoire pour deux défaites en simples. Le comité organisateur des Championnats a décidé d’attendre leur retour lundi pour boucler les tableaux 15/16 ans et 17/18 ans tout au long de la semaine dernière. Hiva Kelley et Keanau Lei Foc ont enchaîné les matches quotidiennement car tous deux étaient des prétendants au titre dans les tableaux en question. Le jeudi, ils ont fait cause commune pour décrocher le titre en double en 15/16 ans et le lendemain, Hiva Kelley s’est imposé en finale du simple de la même catégorie d’âge en battant Keanau Lei Foc 6/2.6/2. Alors que Keanau Lei Foc s’est arrêté en quart de finale dans le tableau simples 17/18 ans, Hiva Kelley est allé jusqu’en finale lors de laquelle il était opposé à Noah Ah Kim Win Chin, son partenaire de Dragon.

Que de regrets pour Hiva Kelley



La rencontre a été à sens unique dans le premier set remporté 6-0 par Hiva Kelley (16 ans) pourtant plus jeune deux ans que son adversaire Noah Ah Kim Win Chin (18 ans), l’un enchaînant les coups gagnants tandis que l’autre multipliait les fautes directes. Mais dans le deuxième set, le niveau de jeu de Hiva Kelley va baisser notamment au service avec plusieurs doubles fautes tandis que Noah Ah Kim Win Chin va élever le sien mais avec encore un peu de déchet. L’ainé va toutefois remporter le deuxième set (6/4) et conduire les deux joueurs à disputer un super tie-braeak. Hiva Kelley va mieux l’entamer en menant 4/0 puis se ménager cinq balles de match à 9/4. Est-ce la pression ou la fatigue du lourd programme de sa semaine, toujours est-il que Hiva Kelley ne parvenait pas à boucle le match en mettant notamment un smash facile dehors à 9/8. Et c’est finalement Noah Ah Kim Win Chin qui décrochait le titre junior en remportant le super tie-break 12/10. Hiva Kelley n’était pas passé loin d’un triplé après ses titres en simples et doubles 15/16 ans. Mais Noah Ah Kim Win Chin ne dépare nullement le palmarès des Championnats de Polynésie jeunes, considéré aussi comme un grand espoir du tennis local. A noter la domination totale chez les garçons du club de Dragon sur les Championnats de Polynésie jeunes 2024, le club de Titioro remportant tous les titres en simples chez les garçons et ainsi qu’en doubles mais parfois associé à un joueur d’un autre club.

Les ténors des Championnats de Polynésie jeunes vont enchaîner avec le tournoi d’Excelsior qui a débuté depuis une dizaine de jours, Hiva Kelley et Noah Ah Kim Win Chin étant intégré dans le tableau final élite 2è série. La relève est bien en marche.

Patrice Bastian

