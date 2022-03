Tennis : Fei Pi décroche le sacre en Interclub après quatre jours d'arrêt

Tahiti, le 8 mars 2022 - La finale des championnats de Polynésie Interclub, en 2e série, avait été interrompue, jeudi dernier par la pluie. La paire Reynald Taaroa-Hokinui Montas, pour Fei Pi, menait alors 4-3 dans le troisième set du double décisif, face au duo JT/Chonwa composé de Robert Chonvant et Landry Lee Tham. Du fait des obligations de chacun, la partie n'a pu reprendre que ce mardi. Malgré une petite frayeur, Fei Pi a conservé son avantage acquis pour l'emporter finalement au bout de trois sur le score de 4-6, 7-6, 6-4.



C'est une partie haletante qui s'est joue en finale des championnats de Polynésie Interclub, en 2e série. Elle a opposé cette Fei Pi, représentée par Reynald Taaroa et Hokinui Montas, à l'alliance JT/Chonwa emmené par Robert Chonvant et Landry Lee Tham. Les hostilités ont été lancées, jeudi dernier en début de soirée sur les courts de Fautaua avec les deux simples. Le premier opposant Chonvant à Montas et le second qui a vu s'affronter Taaroa et Lee Tham.



La confrontation Chonvant-Montas était sur le papier la plus déséquilibrée. Et sur le court, la domination du joueur de JT n'a également fait aucun doute. En un peu plus d'une heure de jeu, Robert Chonvant disposait de Hokinui Montas (6-1, 6-2).



Le deuxième simple néanmoins était plus indécis, entre un Reynald Taaroa, double vice-champion de Polynésie en titre, face à l’expérimenté Landry Lee Tham, triple champion de Polynésie au milieu des années 2000 (2005, 2006, 2007). La première manche a été remportée au tie-break par le sociétaire de Fei Pi sur le score de 7-4. Puis dans le set suivant, Lee Tham a complètement déjoué et s'est beaucoup agacé. Ouvrant la voie à Reynald Taaroa qui n'en demandait pas tant, remportant finalement la deuxième manche sur le score de 6-2.

Fei Pi conclut sur sa 5e balle de match a pris le meilleur départ en remportant la première manche sur le score de 6-4. Dans le deuxième set c'était au tour de la formation de Fei Pi de prendre les choses en main. Le duo Montas-Taaroa a réussi à breaker et menait 5-3 avec un service à suivre pour conclure le set. Mais sans s'affoler le duo Chonvant-Lee Tham a réussi à recoller au score et à forcer ensuite le tie-break. Un jeu décisif qui sera néanmoins remporté par Fei Pi grâce à un Reynald Taaroa sur un nuage (7-3).



Direction donc un troisième set des plus indécis. Mais sur la lancée de leur deuxième manche, la paire de Fei Pi allait de nouveau breaker ses adversaires en début de set pour mener 3-1. Deux jeux de service plus tard l'équipe de Arue réussissait à conserver son avance (4-3). Mais la pluie qui s'est invitée après plus de deux heures de jeu a finalement contraint les joueurs à arrêter la rencontre. La partie aurait dû reprendre vendredi en début de soirée, mais en raison une nouvelle fois de la pluie, la finale n'a pas pu reprendre. Et puis en raison des obligations de chacun, la partie n'a pu reprendre que ce mardi après quatre jours d'interruption.



Mais en dépit des quatre jours d'arrêt, la paire Taaroa-Montas a conservé son avance pour finalement s'imposer sur sa cinquième balle de match. Score finale pour Fei Pi 4-6, 7-6, 6-4, qui décroche donc le sacre.



