Tennis - Championnat d'Océanie : Deux médailles pour la sélection de Tahiti

Parole à Heve Kelley :



Les moments forts par équipe ?



« Il y avait dix pays participants divisés en deux poules de cinq. Le moment fort a été la victoire par équipe contre la Calédonie en demi-finale. Aux derniers Jeux du Pacifique, ce sont eux qui nous avaient sortis en demi. En finale, on est passés à quelques points de la médaille d’or. Je perds mon simple contre le n°1 Néozélandais, ensuite Reynald fait un super match en n°2 qu’il gagne. On perd le double décisif au troisième set. C’était très serré. C’est dommage mais on est contents de notre médaille d’argent. »



Et en individuel ?



« Je perds à nouveau contre le n°1 Néozélandais en demi, un ancien pro trentenaire clairement au-dessus de tout le monde. J’ai gagné ensuite la médaille de bronze contre le n°1 de Guam. Le bilan est positif, surtout qu’il y a deux ans, on s’était beaucoup entrainés et on était revenus bredouilles, avec une quatrième place par équipe et pour moi en individuel. Là on revient avec deux médailles, cela fait du bien. »



Tes projets personnels ?



« Avec Reynald, on commence une formation de moniteur de tennis sur six mois pour obtenir un diplôme officiel pour pouvoir enseigner, le brevet polynésien d’éducateur sportif (BPPES). C’est seulement cette année alors on en profite, je l’utiliserais sûrement plus tard. On se prépare pour les Jeux du Pacifique à Samoa. On a déjà joué là-bas, cela tombe bien. En mars, je pourrais être repris pour représenter l’Océanie à la Coupe Davis, au vu de mes résultats. »



Un dernier mot, un remerciement ?



« Je remercie la team Tahiti et bravo à nos deux jeunes de 17 et 18 ans qui ont été solides, ils ont fait un super championnat. Merci à la famille, au coach Vaitea ainsi qu’aux sponsors Doterra Moorea, Olympians Sport, Vodafone et un grand merci à Air Tahiti Nui. »