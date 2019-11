Temps forts au salon du livre

TAHITI, le 17 novembre 2019 - La 19e édition du salon du livre s’est achevée ce dimanche après quatre jours de découvertes, d’atelier, de rencontres et d’échanges. Retour sur ces journées placées sous le signe d’un thème fédérateur : "histoires d’îles".



Le salon du livre est un puzzle dont les pièces sont reliées les unes aux autres par le pae pae de la Maison de la culture.



Les éditeurs ont tenu des stands répartis autour de cet espace où ont résonné les mots et se sont échangées les idées. Ailleurs, dans les espaces fermés : la salle de projection, les bibliothèques, le petit théâtre… ont eu lieu des ateliers et rencontres.



Accueil fleuri



Pour cette 19e édition, les visiteurs ont été accueillis à l’entrée par les créations de Sylvie Couraud. Des "folichromies" comme elle les appelle. Dans des vasques pleines d’eau des compositions éphémères tranchaient avec le blanc du sable, les gris des pierres et l’ocre des racines aériennes et tombantes.



" C’est une passion ", a indiqué l’artiste. Une passion qui l’anime depuis trois ou quatre ans et qui s’exprime dans des bassins d’eau calme, des vases, des vasques mais aussi des rivières.



" C’est une forme de méditation apaisante. C’est une activité très agréable à faire et à accompagner car on n’a jamais le sentiment de rater ."



Un cycle de rencontre sur les métiers du livre



Le salon a démarré jeudi matin à 8 heures. Les scolaires étaient au rendez-vous à l’heure. Au Petit théâtre, des classes se sont succédés les unes après les autres toute la matinée pour découvrir les métiers du livre : auteur, illustrateur, imprimeur, éditeur…



Isa Qala, auteure calédonienne, venue tout droit de Lifou avec sa cousine Tregöle Sihaze, musicienne, ont ouvert ce cycle d’entrevues. Isa Qala a raconté ses débuts mais aussi sa façon de voir le métier d’écrivain. Elle a lu des textes en musique et fait lire ses mots aux élèves, conquis.



Le midi, sur le pae pae, un espace cuisine était mis en place. Evy Hirshon, Maeva Shelton, Valérie Muller ont présenté certaines de leurs recettes en direct. Elles ont préparé des mets gourmands qu’elles ont partagé avec les spectateurs.



Les élèves du territoire ont constitué l’essentiel des visiteurs jeudi et vendredi. Le grand public a pris le relai samedi déambulant dans les allées en famille. De nombreux ateliers (slam, carnet de voyage, dessin, bande dessinée…), mais aussi des lectures de contes, des dédicaces en chanson ont comblé les enfants de tout-âge.



Déclencher l’envie de lire



Le salon du livre est toujours une bonne occasion de découvrir les dernières parutions mais aussi de faire la connaissance d’auteurs. " Les rencontres avec les enfants sont toujours très fortes, elles permettent de désacraliser l’auteur ", constate Jean-Christophe Tixier écrivain. Les temps partagés permettent de tisser du lien, de susciter des émotions capables de déclencher, à court ou à long terme, des envies de lecture.



En parallèle, sur le pae pae mais aussi au café littéraire, le public a pu découvrir le concept de concours d’éloquence grâce à la prise de parole de Noellani, mieux connaître l’exercice de la biographie, la navigation traditionnelle, les connaissances ancestrales ou le système de navigation, les différentes thèses à propos de l’origine des Polynésiens, …



Les journées de jeudi et vendredi se sont prolongées par une soirée Slam assurée par Paul Wamo et par la représentation Pina’ina’i 9.19. Le grand théâtre était comble. Les auteurs, danseurs, orateurs ont fait dansé les mots.



Le salon est maintenant terminé, pour cette année. Rendez-vous en 2020 pour la vingtième !