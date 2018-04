Tempête tropicale Fakir à La Réunion: deux morts dans une coulée de boue

L'Étang-Salé, France | AFP | mardi 24/04/2018 - Un couple d'une vingtaine d'années a été tué mardi à l'Etang-Salé, au sud de La Réunion, dans une coulée de boue due à la tempête tropicale Fakir qui a frappé l'île dans la nuit, ont déclaré à l'AFP des responsables de la gendarmerie.



La tempête, qui s'est renforcée un peu avant de gagner La Réunion pour atteindre le stade de "forte tempête tropicale", a également causé, en raison des très fortes pluies, des grands vents et des fortes houles, et "de très gros dégâts" sur le réseau routier de l'ensemble de l'île.

Originaire de Saint-Louis (sud), le couple, qui louait un bungalow de vacances, a été surpris dans son sommeil par une coulée de boue.

Cette tempête tropicale est inhabituelle pour la saison et, fait également rare, elle est passée très rapidement sur l'île, à 43 km/h (contre 10 à 15 km/h normalement).

La ministre des Outre-mer, Annick Girardin, a indiqué suivre "l'évolution de la situation, heure par heure, en lien étroit avec la préfecture".

"Les services de l’État sont pleinement mobilisés aux côtés des collectivités locales dans la gestion de cet évènement météorologique exceptionnel par sa vitesse de déplacement, et de ses conséquences sur l'île", a-t-elle souligné dans un communiqué.