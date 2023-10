Tempête Ciaran: trois départements bretons en vigilance orange vent

Rennes, France | AFP | mardi 31/10/2023 - Météo-France a placé mardi trois départements bretons en vigilance orange vent pour l'arrivée de la "très forte tempête automnale" Ciaran qui va frapper le quart nord-ouest de la France à partir de mercredi soir.



Les trois départements concernés par cette vigilance orange à partir de mercredi sont le Finistère, le Morbihan et les Côtes-d'Armor.



"Mercredi soir, la tempête Ciaran aborde la Bretagne", indique Météo-France dans son bulletin.



Le vent va nettement se renforcer mais "il reste des incertitudes sur l'intensité des rafales" qui pourraient atteindre jusqu'à 170 km/h, précise le bulletin.



"Certaines de ces rafales seront extrêmement violentes, on attend jusqu'à 150 à 170 km/h potentiellement sur le littoral du Finistère et des Côtes-d'Armor dans la nuit de mercredi à jeudi", prévient Météo-France.



En deuxième partie de nuit de mercredi à jeudi et jeudi matin, "ces rafales vont s'étendre à d'autres départements du nord-ouest du pays qui passeront donc en vigilance orange", poursuit-elle.



L'agence météorologique nationale évoque une "très forte tempête automnale, d'une force probablement remarquable pour certains départements du nord-ouest du pays".



Météo-France a également placé une grande partie du littoral atlantique en vigilance jaune vent, les départements bretons, la Manche et la Loire-Atlantique en vigilance jaune pluie inondation, ainsi que trois départements (Finistère, Morbihan et Loire-Atlantique) en vigilance jaune vagues-submersion.



La préfecture du Finistère a demandé dès lundi soir à la population "d'anticiper ou retarder ses déplacements pour éviter la période de tempête", de ranger les objets pouvant "constituer un danger en raison des fortes rafales de vent" et de faire preuve "d’une extrême prudence à l’approche du littoral".



Les secouristes bénévoles de la protection civile seront en pré-alerte à partir de mercredi, a fait savoir la protection civile d'Ille-et-Vilaine.