Temaru salue la mémoire de Somare

Tahiti, le 1er mars 2021 – Le leader indépendantiste Oscar Temaru a rendu hommage au "Père de l'indépendance" de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, Sir Michael Somare, disparu vendredi.



Suite au décès de Sir Michael Somare vendredi dernier, le Tavini Huiraatira, par la voix de son président Oscar Temaru, a tenu à lui rendre hommage dans une communiqué. Le leader souverainiste salut la mémoire du "Père de l'indépendance de la Papouasie-Nouvelle-Guinée" et transmet "les condoléances du peuple polynésien" au Premier ministre James Marape ainsi qu'à la fille du disparu Betha Somare. Le maire de Faa'a qualifie Michael Somare de "guerrier du Pacifique" et de "visionnaire pour l'avenir de son peuple", à l'instar d'autres leaders du Pacifique.



Le communiqué rappelle qu'Oscar Temaru et Michael Somare se sont souvent côtoyés et "partageaient la même vision : celle d'une région Pacifique respectueuse de la souveraineté de toutes les composantes de la région : Mélanésie, Micronésie et Polynésie". Le président du Tavini concluent en rappelant que "Sir Mickael était un grand partisan de la pleine souveraineté de la Polynésie française Maohi Nui".