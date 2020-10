Temanava vise l'élite

MOOREA, le 17 octobre 2020 - Après avoir été sacrée champion de Moorea la saison précédente, l’AS Temanava a décidé d’évoluer cette année en championnat de Tahiti de ligue 2, avec l’objectif avoué de monter en ligue 1 dès la saison prochaine. Bernard Vahirua, le coach du club, fait part de ses attentes pour cette nouvelle saison footballistique.



Pour quelle raison les dirigeants de l’AS Temanava ont-ils décidé de jouer en ligue 2 à Tahiti ?

"On a gagné largement le championnat de Moorea de la saison précédente avec 12 ou 13 points d’avance à trois journées de la fin. Rejouer ce championnat allait devenir monotone pour nous. Il y a aussi l’annulation du tournoi inter-îles depuis 5 ou 6 ans. On était motivé à cette époque pour gagner notre championnat et la coupe pour partir ensuite jouer ce tournoi aux îles Sous-le-Vent. Aujourd’hui, on gagne des titres à Moorea mais on ne découvre pas autre chose. Les joueurs nous ont demandé de jouer en ligue 1. Cette demande a été adressée à la Fédération tahitienne de football. Mais cela nous a été refusé car l’AS Tiare Tahiti y évolue déjà. On a discuté par la suite entre dirigeants et joueurs pour évoluer en ligue 2. Finalement la fédération nous a autorisés à le faire sous certaines conditions."



Vous aviez déjà évolué pendant trois saisons en ligue 1, que retenez-vous de cette période ?

"C’était la belle époque. On avait une belle équipe renforcée par des joueurs calédoniens. On était bien préparés. On était classés deuxième pour notre première saison et vainqueurs de la coupe de Polynésie. On était la première équipe de Moorea à être qualifiée pour la O-League. Les équipes de Moorea peuvent jouer à un plus haut niveau."



Pourquoi étiez-vous revenu au bout de votre troisième année ?

"Notre président de cette époque, Jean Vane, était décédé. Certains de nos joueurs ont aussi voulu aller vers d’autres équipes comme Manu Ura pour trouver du travail, etc… On a alors décidé de revenir à Moorea."



Quel est l’état d’esprit de vos joueurs pour cette nouvelle saison en ligue 2 ?

"Ca change. On vient de jouer le week-end dernier contre une jeune équipe de Vénus. On est content de notre déplacement et du résultat (victoire 9-2). On découvre en fait autre chose. Mais ce n’est pas facile de gérer trois groupes puisque l’on a aussi une équipe première ainsi qu’une équipe réserve à Moorea."



Quel est votre objectif cette année et qui sont vos principaux concurrents ?

"Notre objectif est de se classer à la première ou à la deuxième place de la ligue 2 afin de jouer en ligue 1 la saison prochaine. Les équipes les plus difficiles à battre seront Punaruu et Taiarapu FC."



Vous sentez-vous suffisamment armés pour la ligue 2 et pour une éventuelle montée en ligue 1 ?

Je pense que oui. Mais on va recruter encore des joueurs au prochain mercato (au mois de janvier) pour notre attaque et notre milieu de terrain. Si on veut gagner des titres, il faut qu’on se renforce. Notre effectif compte actuellement 28 à 30 joueurs. Ce n’est pas facile de tous les gérer. Mais j’ai l’habitude de le faire. On a aussi des jeunes. La moyenne d’âge des joueurs se situe entre 22 et 25 ans. Dans l’équipe première de Moorea dimanche dernier, on avait d’ailleurs cinq jeunes qui ont moins de 20 ans. Ceux-là ont tous été formés au club. On a également quatre Calédoniens, dont deux nouveaux. Si on monte en ligue 1, on recrutera poste par poste. J’ai demandé à Marama [Vahirua, entraîneur adjoint des U19 de l'OGC Nice, ndlr] s’il ne pourrait pas nous fournir des jeunes de l’OGC Nice pour la saison prochaine. Marama m’aide aussi pour avoir des nouveaux entraînements, des nouveaux systèmes, etc. On est en contact tous les soirs à 20 heures."



Vous qui êtes l’un des principaux concurrents de l’AS Tiare Tahiti à Moorea, est-ce que leur réussite dans le Championnat de ligue 1 vous étonne ?

"Non. L’AS Tiare Tahiti a recruté des bons joueurs de Moorea. Je savais déjà qu’ils avaient un bon niveau et que les clubs de Tahiti se trompaient en pensant qu’ils n’allaient pas avoir de problèmes face à cette formation. Quant à nous, notre objectif est de jouer prochainement en ligue 1 en compagnie de l’AS Tiare Tahiti."