Temanava domine Manu Ura et file en Ligue 1

Tahiti, le 10 juillet 2021 – Temanava s'est imposé, ce samedi, face à Manu Ura sur le score de 5-0 dans le match de barrage d'accession à la Ligue 1. Avec Tiare Tahiti, il y aura donc deux formations de Moorea qui évolueront parmi l'élite du football polynésien la saison prochaine.



Dernier match de la saison de football, ce samedi au stade Pater. Au programme, le barrage d'accession à la Ligue 1 qui a opposé Manu Ura, quatrième des playdown , à Temanava, vice-champion de Ligue 2 cette saison derrière Punaruu.



Une rencontre dominée dans les grandes largeurs par les rouges et noirs de Moorea qui ont eu face à eux une bien pâle équipe des mauves de Paea. Vaiharuru Tapotofarerani, intenable tout au long du match dans son couloir gauche, a ouvert le score pour Temanava après le quart d'heure de jeu sur un coup-franc vicieux (1-0). Dans la foulée le même Tapotofarerani n'était pas loin d'inscrire le but du break à la suite d'un beau mouvement collectif. Mais ce n'était que partie remise pour Temanava qui a accru son avantage au score juste avant le retour aux vestiaires, grâce à une réalisation de Yorick Wadehnane (2-0).



"On va viser plus haut que le maintien"



Complètement dépassée et privée de son meilleur buteur, Matatia Paama qui s'est envolé avec les Tiki Toa, la formation de Paea a ensuite sombré au cours des 45 dernières minutes. Peaumatarii Hunter s'est également invité à la fête en inscrivant le but du 3-0 pour Temanava deux minutes à peine après la pause. Vaiharuru Tapotofarerani s'est lui offert un doublé à la 55e minute (4-0) et Bryan Toromona, entré en cours de jeu, a parachevé le succès de Temanava qui s'est donc imposé sur le score sans appel de 5-0.



"Le score donne l'impression que c'était un match facile, mais on a parfaitement bien préparé ce match avec les joueurs. L'objectif en début de saison c'était de monter en Ligue 1, on l'a rempli", s'est réjoui Bernard Vahirua, coach de Temanava, à l'issue de la rencontre. Et pas question de faire de la simple figuration la saison prochaine en Ligue 1 comme l'a annoncé Vahirua. "On va viser plus haut que le maintien. On va recruter des joueurs en conséquence pour assumer nos ambitions."



Sur les 12 équipes qui évolueront en Ligue 1 la saison prochaine, deux seront donc issues de Moorea. Tiare Tahiti qui disputera sa quatrième saison parmi l'élite et Temanava qui retrouve donc l'élite plus de dix ans après l'avoir quitté. Manu Ura pour sa part est relégué en Ligue 2 aux côtés de Arue et de JT.