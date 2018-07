Téléphonie mobile : des travaux de modernisation perturbent le réseau Vini entre Papara et Teahupoo

Papeete, le 24 juillet 2018 – ça gronde entre Papara et Teahupoo. Depuis plus d'une semaine les clients de la société de téléphonie mobile ne peuvent plus ni émettre, ni recevoir d'appel. Ils dénoncent un manque d'information.



" C'était difficile la semaine dernière, mais depuis ce week-end on ne reçoit plus aucun appel ", se plaint M.W. un client de Vini qui vit à Papara. Il ajoute " nous n'avons pas été informés qu'il y aurait des difficultés. Je n'ai reçu aucun message. Je dois appeler avec le fixe pour qu'on me réponde que c'est parce qu'il y a des travaux. Des travaux de quoi? Je l'ignore " s'agace-t-il. Toujours dans la commune de Papara, une autre cliente de Vini confirme, "n ous n'avons pas du tout été informées. Pas de SMS rien du tout. On ne sait pas ce qu'il se passe. Il est difficile de communiquer par Vini depuis la semaine dernière. On arrive à envoyer des SMS. Depuis ce week-end, impossible d'appeler qui que ce soit. " Sur les réseaux sociaux, même topo.



Contactée, la direction de l'OPT indique "L'OPT, Vini, et Ericsson procèdent à des opérations de mise à jour des équipements de télécommunications, dans le cadre du déploiement de la 4G. Ces opérations entraînent des dysfonctionnements temporaires, sur lesquels les équipes techniques interviennent, afin qu'ils soient résorbés au plus tôt ". En effet, une publication datant du 13 juillet publiée sur la page Facebook de la société de télécommunication, indique "Cher(e) Client(e), des travaux de modernisation et d'amélioration du réseau mobile (2G/3G/4G) peuvent entraîner des perturbations dans les zones suivantes : - Zone de Mataiea - Papeari - Toahotu - Vairao - Teahupoo jusqu'à fin août de 07h00 à 17h00. - Zone de Papara jusqu'à fin juillet de 07h00 à 17h00. Nous vous remercions pour votre compréhension."



Ainsi, des travaux de " modernisation et d'amélioration du réseau mobile " sur la côte ouest et jusqu'à la presqu'île seraient à l'origine des perturbations. Les clients se trouvant entre Mataiea et Teahupoo devront donc prendre leur mal en patience et attendre la fin août pour retrouver un service à la normale. Les clients mobiles de Vini devraient retrouver leur service fin juillet.



Ces mêmes travaux ont été menés à Papeete et Pirae courant avril et à Arue au mois de mai 2018.