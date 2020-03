Téléchargez les attestations pour vous déplacer

Tahiti, le 20 mars 2020 – Suite à l’annonce du confinement général, le Haut-commissariat et le Pays ont diffusé l’attestation de déplacement dérogatoire et le justificatif de déplacement professionnel que vous pouvez télécharger à la fin de l'article.



Face à l’évolution de la situation sanitaire, le haut-commissaire, Dominique Sorain et le président de la Polynésie française, Édouard Fritch, ont décidé ce vendredi matin de réduire les contacts et déplacements sur l’ensemble du territoire dès ce vendredi soir, à minuit. Cette mesure sera effective pour une période minimum de 14 jours. Ainsi, dès samedi, tous les rassemblements sur la voie publique et dans la sphère privée (réunions familiales ou amicales) sont interdits.



Dans un communiqué, l’État et le Pays expliquent aux citoyens : « Vous devez rester chez vous et limiter absolument vos déplacements à l’extérieur ».