Télé et radio pour l’école à la maison

Tahiti, le 15 avril 2020 - Lors d’une conférence de presse organisée mercredi dans le cadre de la continuité pédagogique mise en place pendant le confinement, le directeur général de la DGEE, Thierry Delmas, a annoncé un changement de stratégie. Les livrets papier ne seront plus distribués aux élèves qui compteront désormais davantage sur une offre relayée en télévision et en radio.





Dans le cadre de la continuité pédagogique mise en place le 6 avril dernier pour les 60 000 élèves de Polynésie française suite aux mesures de confinement, le directeur général de la Direction générale de l’éducation et des enseignements (DGEE), Thierry Delmas, a annoncé mercredi lors d’une conférence de presse que les livrets papier ne seraient plus distribués à partir du lundi 20 avril.





Dès le début de semaine prochaine, les élèves qui ne peuvent consulter les cours en ligne car ils n’ont pas accès à internet trouveront une offre de contenus qui sera diffusée à la télévision et à la radio. Tel que l’explique Thierry Delmas, ce changement de stratégie vise à toucher une plus grande quantité d’élèves puisque la DGEE indique que seuls 40 à 60% d’entre eux se sont connectés en cette première semaine de continuité pédagogique : “Nous avons commencé dès aujourd’hui à alimenter les télévisions, les radios et la presse de contenus complémentaires. Nous continuerons cela lundi prochain en ajoutant des ressources pour les collèges et les lycées. L’idée est de compléter ce que les jeunes peuvent avoir avec leur établissement quand ils sont connectés avec des programmes visuels et radiophoniques validés par les inspecteurs, les enseignants et la DGEE pour ceux qui ne le sont pas. Je précise que nous avons assez de ressources jusqu’au 29 avril pour que les élèves aient de quoi se mettre dans une posture d’apprenant.”