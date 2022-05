Teiva Tetahio s’offre sa première Taapuna Master

Tahiti, le 15 mai 2022 - A l’issue d’une finale spectaculaire, Teiva Tetahio a remporté, dimanche, la 28e édition de la Taapuna Master. Le surfeur de Papara, grâce à une note de 16.3, a pris le meilleur sur le tenant du titre et multiple vainqueur de la compétition, Taumata Puhetini qui a plafonné à 15.77. Chez les dames on note la victoire de Heimiti Fierro. Et en bodyboard, c’est le vétéran Tauarii Ariihohoa qui s’est imposé.



Un gros week-end de surf à Punaauia avec la 28e édition de la Taapuna Master, avec près d’une centaine de participants, toute catégorie confondue. A l’issue des quatre journées de compétition, la grande finale en surf a opposé chez les hommes, le tenant du titre et multiple vainqueur de l’épreuve, Taumata Puhetini, au jeune surfeur de Papara, Teiva Tetahio.



Et si le spot de Taapuna a été plutôt timide au cours du week-end, il s’est montré sous son plus beau jour pour la série final qui allait voir les deux surfeurs se rendent coup pour coup. Dans un premier échange, Tetahio et Puhetini ont trouvé la sortie sur deux gros tubes. Les juges ont préféré récompenser le plus jeune avec une solide note de 7.33 contre 6.83 pour Puhetini.



Ce dernier s’est ensuite rattrapé quelques minutes plus tard avec un nouveau tube, combiné à deux belles manoveuvres en sortie de vague. Résultat un beau score de 8, tout rond, pour Puhetini qui prenait la tête de la finale avec un total de 14.83. Mais pas de quoi décourager Tetahio, qui loin de son spot maison de Taharu’u, a montré qu’il était aussi à l’aise sur le reef de Taapuna. L’intéressé a amélioré d’abord son back-up avec un 6.17 avant de trouver un nouveau “barrel”. Comme Puhetini, Tetahio a ensuite enchainé avec un “carve” puis un “re-rentry” en fin de vague pour monter sa note. Les juges ont apprécié et l’ont récompensé avec une note de 8.6. Un score qui permettait donc à Tetahio de reprendre la têteavec un total de 15.93, et cela à dix minutes de la fin de la série.



Heimiti Fierro deux ans après Vahine



Puhetini a alors besoin d’une grosse note de 7.94 pour espérer conserver son bien. Il a bien cru l’a décrochée dans les deux dernières minutes avec encore un gros tube, mais il sera récompensé que d’un score de 7.77. Et pour définitivement assurer sa victoire, Teiva Tetahio s’est engagé sur une ultime vague dans la dernière minute. A l’arrivée une grosse note de 7.7 qui portait donc son score total à 16.3. Une victoire avec panache pour Teiva Tetahio qui du haut de ses 20 ans remporte sa première Taapuna Master.



Dans les autres catégories, on retient la victoire de Heimiti Fierro chez les dames. En bodyboard, dans une finale spectaculaire également, le vétéran Tauarii Ariihohoa l’a emporté. Et enfin dans la catégorie “Kahuna”, qui rassemblait quelques légendes du surf polynésien, c’est Vetea David qui s’est imposé.