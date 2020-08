Teheiura dévoile sa vie d’aventurier

j’ai bien compris que les idées exprimées pouvaient faire du bien, éclairer certains, promouvoir ma culture" écrit-il en avant-propos de son autobiographie. Intitulée, Aventurier dans l’âme, elle paraît chez Au Vent des îles ce 20 août. "J’ai envie de partager, d’écrire comme je pense, humblement, ce qu’a été mon parcours de vie jusqu’à présent.

comme ma cuisine

Ma fille de 11 ans le lit

beaucoup de Polynésiens se reconnaîtront, qu’ils pourront concrétiser leurs rêves ou projets. Il ne faut pas laisser tomber les choses, quand on veut vraiment et qu’on a le soutien de son entourage

des rêves, l’ambition de s’y accrocher et du courage. (…) Ensuite, il n’y a plus qu’à avoir le courage d’être soi, le plus honnêtement possible, avec force et humilité

Au départ, c’est ton regard perçant qui m’a accroché et aussi cette humilité qui t’anime en toutes circonstances, même après tes plus belles victoires. Tu mets toujours les autres en avant et tu sais t’effacer pour le bien de ta tribu

de manière indélébile l’histoire de Koh-Lanta

Si tu avais été fin stratège, l’histoire aurait été tout autre. Mais on ne se refait pas. Ne change rien, l’aventurier. Ton parcours exemplaire et ton aura valent toutes les victoires

petit bout de terre au charme authentique et à la végétation luxuriante

Enfant, j’étais surnommé hu’a, le petit. Double sentence, j’étais le dernier de la famille mais aussi le plus petit du village. (…) Mais à vrai dire, ce n’est pas sur ma taille qu’on me taquinait le plus, mais plutôt sur ma couleur de peau.

Enfant, je me revois insouciant et curieux, cherchant la découverte et l’aventure autour de moi

necdotes et conseils. "i[Il y en a tellement

TAHITI, le 19 août 2020 -L’idée d’un livre trotte dans la tête de Teheiura depuis plusieurs années. Au retour de sa quatrième participation à l’émission télévisée Koh-Lanta, il a jugé que le moment était venu."(…)Il propose un texte simple et modeste, "", compare Teheiura. Un texte qui est aussi familial. "", prouve celui qui est soutenu par son épouse Céline. Elle est à ses côtés, encourageante et fidèle, à l’image de ses enfants, sa famille, ses amis.Teheiura espère qu’avec ce livre, "", et si l’on fait preuve d’efforts et de persévérance, alors tout est possible.Il suffit d’avoir "".Ces propos sont confortés par Julien Magne, le producteur de Koh-Lanta et par Denis Brogniart, le présentateur. Ils ont rédigé tous deux une préface.Denis Brogniart insiste : "."Selon Denis Brogniart, Teheiura a marqué "", même s’il n’a jamais gagné. "." Le lecteur, au fil des pages, peut s’en rendre compte.Teheiura démarre son récit en 1978 à Tahiti. C’est l’année de sa naissance. Puis il poursuit avec son enfance sur l’île de Tahaa.Il décrit sa famille, son "", sa culture à laquelle il est très attaché.Il écrit sans fard. "Depuis toujours, il se sent aventurier. "." Il aimait grimper dans les arbres, construire des cabanes, plonger dans la rivière.Il cueillait des mangues, des caramboles, des goyaves et de la canne à sucre pour satisfaire une faim naissante. Il faisait griller au feu de bois des chevrettes attrapées à la main.Il tressait, dansait, jouait de la musique, fendait les cocos pour le coprah, récoltait le café, consacrait des heures entières à des activités sportives diverses.Un jour, il avait 20 ans, il s‘envola pour la France. Changement de vie radical. Il poursuivit des études en sport d’abord, puis en cuisine. En 2012, après avoir été cuisinier pour différentes établissements, il créa son entreprise de chef à domicile. En 2014, il signait un ouvrage de recettes chez Au vent des îles dont la troisième réédition est en cours d’acheminement.En parallèle, Teheiura a participé à diverses émissions télévisées dont Koh-Lanta. Les amateurs de ce rendez-vous découvriront dans l’ouvrage un certain nombre d’a", précise l’auteur, "que j’ai sélectionné celles et ceux qui me semblaient les plus importants.]i" Les petits secrets rapportés ont été approuvés par la production qui a relu le livre.La parution de l’ouvrage n’est pas une fin en soi. Les aventures continuent pour Teheiura. Il envisage l’ouverture d’un restaurant dans le sud de la France en plus de son food truck. Il revient sur le petit écran et vient de lancer sa chaîne Youtube