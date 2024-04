Tehau Tauotaha “Honotea” est décédé

Tahiti, le 8 avril 2024 – L'ancien journaliste de Radio Mā’ohi et Radio Bleu, Tehau, David Tauotaha surnommé “Honotea” ou “Tihoti” est décédé ce dimanche à l'âge de 70 ans, comme l'ont révélé nos confrères de TNTV.



Il avait toujours un large sourire accroché au visage quand on le croisait sur le terrain. Journaliste engagé en politique du côté des autonomistes, il a fait ses armes à Radio Papeete, avant d'intégrer Radio Mā'ohi, Radio Bleu et Taui FM. Tehau Tauotaha “Honotea” s'en est allé ce dimanche. Il était papa de neuf enfants et avait 11 petits-enfants. Une veillée a eu lieu dimanche soir, une autre ce lundi au temple protestant de Mahina où se fera la mise en bière ce mardi matin à 10 heures avant une dernière messe pour lui rendre hommage à 12h30 toujours au temple protestant Tetemane de la Pointe Vénus. L'inhumation se tiendra ensuite à 14 heures au cimetière Orofara 2 à Mahina. Toute l'équipe de Tahiti Infos adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches.