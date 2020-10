Tehani Robinson filmée, le ‘aparima sublimé

TAHITI, le 2 octobre 2020 - La réalisatrice Camille Mỹ Giang met en scène Tehani Robinson dans son dernier court-métrage. The Vahine a été sélectionné dans trois festivals, en Grande-Bretagne et en Californie.



" Au début, je n’étais pas partante du tout ", avoue Tehani Robinson à propos de son apparition dans le film de Camille Mỹ Giang. " Je voulais rester en retrait et être seulement consultante ." Mais la danseuse s’est laissée convaincre " et je ne regrette pas du tout, c’était une formidable expérience ".



Tehani Robinson enseigne le ‘ori Tahiti à l’école de danse London School of Hula and ‘Ori en Grande- Bretagne. C’est là qu’elle a rencontré la réalisatrice Camille Mỹ Giang. Le court-métrage, intitulé The Vahine, a été tourné en octobre 2019.



Tehani Robinson joue le rôle de la grande sœur de Kanani Lokelani Asuega, alias The Vahine. Il raconte la rencontre entre une danseuse de ‘ori Tahiti et un jeune garçon sourd. " Une langue des signes dansée surprenante et non conventionnelle réunit un garçon sourd et une danseuse tahitienne à travers un chemin de rencontre inattendu ", écrit la réalisatrice.



" La transmission orale alimente le cœur de notre histoire. Le film s’appuie sur un style de danse tahitien appelé ‘aparima, où les mouvements des mains racontent des histoires par des mouvements lents et gracieux. Aux yeux des auditeurs, les ‘aparima sont donc comme de belles et surprenantes langues des signes dansées. "



" Quand je l’ai vu sur grand écran pour la première fois, j’ai été très émue ", rapporte Tehani Robinson. " Quand j’ai entendu les hīmene, vu la danse, ressenti notre histoire, c’était fort. Il n’y a pas ou très peu de fictions qui montrent la culture tahitienne de cette manière. En général, ce sont des documentaires ."



Pour elle, ce court-métrage abonde dans le sens du respect de la culture polynésienne, " de ce qu’elle vaut vraiment" . La plupart du temps, Tehani Robinson trouve que la culture polynésienne est présentée comme du " folklore plein de clichés dont on s’amuse ". Elle ajoute : " je me suis trop longtemps heurtée au non-respect de certains pour ma culture ".



The Vahine a été sélectionné dans trois festivals, le Aesthetica Short Film Festival à York, en Grande-Bretagne, et les deux autres en Californie : le Divulge Dancers' Film Festival à Los Angeles et le American Indian Film Festival à San Francisco.