Tefana remporte le Trophée des champions sans jouer après le forfait de Pirae

Tahiti, le 9 septembre 2023 – Sans jouer, l'AS Tefana s'est adjugé, ce samedi, son premier titre de la saison en remportant le Trophée des champions. Son adversaire, l'AS Pirae, qui demandait le report de la rencontre ne s'est pas présenté sur la pelouse du stade Pater.



L'édition 2023 du Trophée des champions restera dans les annales du football tahitien mais pas forcément pour les bonnes raisons. La rencontre qui devait opposer, ce samedi, le champion de Ligue 1, l'AS Tefana, au vainqueur de la Coupe de Polynésie, l'AS Pirae, n'a finalement pas eu lieu. Les orange, doubles tenants du Trophée des champions, ont décidé en effet de déclarer forfait.



Plus tôt dans la semaine, les dirigeants de Pirae avaient demander à la fédération tahitienne de football le report de la rencontre face au club de Faa'a. Les orange avançaient notamment le manque de préparation dont ils disposaient pour ce premier gros rendez-vous de la saison. Avec plusieurs joueurs retenus chez les Toa 'Aito (sélection de foot à onze) et chez les Tiki Toa, le staff de Pirae n'a pas pu disposer de la totalité de son effectif au cours des dernières semaines et a donc eu une préparation très perturbée. Sauf que Tefana était également dans la même situation avec des joueurs retenus dans les deux sélections. Le coach des jaunes et verts de Faa'a, Sébastien Labayen, n'a retrouvé la totalité de son groupe que cette semaine à l'entrainement.



"Une grande déception"



Le capitaine Viritua Tiaiho et ses partenaires de Tefana étaient donc eux bien présents ce samedi au stade Pater. Après l'échauffement les joueurs de Faa'a ont regagné les vestiaires avant de pénétrer seuls sur la pelouse. Pour respecter le protocole de la FTF l'arbitre a donné le coup d'envoi du match et a attendu la fin du premier quart d'heure pour définitivement signifier le forfait de Pirae. A l'arrivée un premier titre, sans saveur, pour le club de Faa'a cette saison. "C'est une grande déception pour nous parce qu'on se prépare pour ça, pour jouer ce genre de rencontre. Mais ça reste une victoire et on la prend avec plaisir. C'est un faux départ aujourd'hui mais l'objectif reste le même : conserver notre titre de champion en Ligue 1", a indiqué le capitaine Viritua Tiaiho.



Rédigé par Désiré Teivao le Samedi 9 Septembre 2023 à 20:49 | Lu 889 fois