Tefana fait sa rentrée au Trophée des champions face à Pirae

Tahiti, le 8 septembre 2023 - Le champion de Ligue 1, Tefana, fera sa rentrée ce samedi, au stade Pater, face au vainqueur de la Coupe de Polynésie, Pirae, dans le cadre du Trophée des champions. Malgré une préparation tronquée Sébastien Labayen et ses hommes partent avec l'objectif de décrocher un premier titre cette saison.



On s'était habitué ces dernières saisons à une rencontre Pirae-Vénus pour le Trophée des champions. Mais ce samedi le public du stade Pater aura droit à une tout autre affiche pour le premier rendez-vous de la nouvelle saison de football. Si les orange, vainqueurs de la Coupe de Polynésie en juillet dernier, seront de nouveau présents pour défendre un trophée qu'ils tiennent depuis deux ans, ils feront face samedi au nouveau champion de Ligue 1, Tefana.



Un club de Faa'a qui a entamé sa préparation pour cette nouvelle saison il y a un peu plus de deux mois. Une préparation tronquée avec certains joueurs de l'équipe retenus chez les Toa ‘Aito et d'autres chez les Tiki Toa. Le coach des jaune et vert, Sébastien Labayen n'a pu retrouver et travailler avec son groupe au complet qu'à partir de ce lundi pour préparer ce premier choc face à Pirae. “La préparation a été assez particulière (...) mais pour samedi on va essayer d'aller au plus simple et ensuite on va faire en sorte d'être cohérents sur certains repères tactiques”, a commenté le technicien.

Le trio Lucas-Maraetefau-Tuteina prêt à repartir Si préparation d'avant-saison rime souvent avec un gros travail sur le plan physique, cela n'a pas été le cas pour les joueurs de Faa'a. “Ce que l'on veut, et ce qui reste important aussi, c'est que les joueurs prennent du plaisir”, explique Sébastien Labayen. “Toute notre préparation au cours des sept dernières semaines s'est basée sur nos principes de jeu ; donc beaucoup d'ateliers et d'exercices avec du ballon. Ça permet de travailler sur les attitudes à avoir lorsqu'on a le ballon, lorsqu'on le perd. On a travaillé aussi dans un premier temps tout ce qui est en lien avec le jeu court et le jeu moyen avant de travailler sur le jeu long et la finition.”



“À Tefana on aime le jeu avec le ballon”, indique pour sa part Farearii Tuteina, l'un des principaux artisans du sacre du club de Faa'a la saison dernière. Avec ses coéquipiers en attaque, Honoura Maraetefau et Tauatua Lucas, meilleur buteur du club lors du précédent exercice, ils avaient martyrisé toutes les défenses de Ligue 1. Ces derniers comptent bien repartir sur les mêmes bases. “Avec le coach on a beaucoup travaillé à l'entrainement”, indique Tauatua Lucas. “De mon côté la saison dernière j'ai eu de la réussite et j'ai été assez efficace devant les buts. Cette saison d'un point de vue personnel il va falloir faire mieux tout en remplissant les objectifs qu'on a avec le club, comme remporter de nouveau le championnat, la Coupe et gagner la Ligue des champions de l'OFC.”

Des recrues de choix à intégrer En plus de son trio magique de la saison dernière et d'un effectif qui n'a quasiment pas bougé, six nouveaux joueurs ont intégré l'effectif durant l'intersaison. Et des recrues de très grande qualité. À commencer par les deux jeunes espoirs du foot tahitien : le défenseur François Hapipi et l'attaquant Eddy Kaspard. Sébastien Labayen pourra également compter cette saison sur des joueurs bien installés en Ligue 1 comme l'ancien avant-centre de Dragon, François Mu, et le milieu de terrain Tehotu Gitton, débarqué de Pirae. À ses différentes recrues s'ajoute également l’arrivée d'Allen Mabia et de Klaïd Léon qui évoluaient dans les divisions inférieures en Angleterre et au Pays-de-Galles. “On peut compter sur 21 joueurs de champ susceptible d'évoluer en Ligue 1 et dans l'optique de la Ligue des champions de l'OFC”, se réjouit Sébastien Labayen. “On a aussi trois gardiens de but de grande qualité. Donc on s'appuie d'abord sur notre groupe et les individualités sont au service du collectif.”



“On a de nouveaux joueurs qui nous ont rejoints et ce sont de bons renforts. C'est sûr qu'ils nous apporteront un plus. Maintenant il va falloir que l'on apprenne à se connaitre et qu'ils s'intègrent au mieux dans notre groupe”, concède pour sa part Tauatua Lucas. Sur le papier cette équipe de Tefana, version 2023/2024, fait saliver. On attend désormais de la voir pour la première fois à l'œuvre ce samedi face à une solide équipe de Pirae.

Rédigé par Désiré Teivao le Vendredi 8 Septembre 2023 à 08:19