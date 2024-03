Tefana rebondit contre Vénus

Tahiti le 22 mars 2024 - La 7è journée des playoffs de Ligue 1 programmé jeudi soir a permis à Tefana, éliminé le vendredi précédent par Pirae en barrage de la Ligue des Champions OFC au terme d’un scénario rocambolesque, de retrouver le sourire en battant (2-0) Vénus. Pirae s’est imposé nettement (5-1) sur le terrain de Punaruu de même que Dragon large vainqueur (4-0) de Central au stade Pater.



La déception était énorme dans le camp de Tefana vendredi dernier à l’issue du barrage retour qualificatif pour le tournoi final de la Ligue des Champions OFC qui a entériné la qualification de Pirae aux tirs au but et alors que Tefana avait son billet en poche à quelques secondes du terme des prolongations. La question se posait de savoir comment les joueurs de Sébastien Labayen allait réagir vendredi soir sur leur terrain du stade Louis Ganivet de Faa’a face à Vénus dans le cadre de la 7è journée de playoffs de Ligue 1. On fut rapidement fixé car Tefana est rentré dans le match en imprimant un rythme élevé et en cantonnant Vénus dans sa moitié de terrain. Sur un ballon contré au milieu, Tefana joue un 2 contre 1 avec Eddy Kaspard qui sert Tauatua Lucas au point de penalty mais celui-ci frappe à côté des buts de Anapa Debruyne. L’attaquant de Tefana se rattrape à la 11è minute lorsque sur un long centre et une remise de la poitrine de Jean-Claude Chang Koei Chang, il ouvre le score (1-0) d’une frappe tendue. La physionomie du match change peu à peu par la suite avec une équipe de Vénus qui fait jeu égal mais c’est bien Tefana qui se montre le plus dangereux comme à la 32è minute mais Eddy Kaspard rate son face-à-face avec le portier de Vénus. Avantage (1-0) logique au repos pour Tefana qui aurait même pu mener plus largement avec un peu plus de réalisme dans la finition. Les jaunes vont peut-être le regretter d’autant que Eddy Kaspard est sorti au repos sur blessure et que Vénus amorce la deuxième période avec beaucoup d’envie et se créé une belle occasion (57è) par Teaonui Tehau, mais le capitaine de Vénus ne cadre pas sa frappe. Tefana se rassure néanmoins à la 64è minute à la suite d’un tir sur le barre de Honoura Maraetefau repris de près par Tauatua Lucas (2-0). Vénus continue à y croire malgré tout et le ballon circule d’un camp à l’autre. Tefana a la maitrise du ballon en fin de rencontre et gère son avantage.

Pirae leader potentiel



Tefana prend la place de leader des playoffs à Vénus et tient sa revanche, le champion en titre s’étant (incliné (3-1) lors du match aller à Mahina au mois de janvier. Sébastien Labayen a été rassuré par l’état d’esprit de ses joueurs :’’Je tiens à féliciter les joueurs qui ont vécu une grosse déception la semaine dernière et ce n’est pas évident de s’en remettre, mais ils ont répondu présent ce soir physiquement et mentalement et ça démontre leur sérieux et leur motivation dans la course au titre. On a bien maitrisé les débats sur l’ensemble du match et ça me conforte sur le potentiel de l’équipe’’.

Surprise à Punaruu quand Garry Rochette a ouvert le score à la 25è minute face à Pirae. Mais la joie fut de courte durée d’un côté et le doute n’a pas eu le temps de s’installer de l’autre côté, Ariiura Labaste égalisant deux minutes plus tard. Il remet ça à la 32è minute, Sandro Tau portant la marque à 3-1 à la 35è minutes. Les oranges donnent encore un peu plus d’ampleur au score en 2è mi-temps par Patrick Tepa (63è), Ariiura Labaste y allant de son triplé à la 70è minute. 5-1, le score final traduit bien l’équilibre des forces en présence. Pirae reste la seule équipe invaincue en playoffs et s’inscrit comme un leader potentiel. Les oranges mettront leur calendrier à jour mercredi prochain en retrouvant Punaruu à Pater puis le samedi suivant face à Dragon toujours à Pater. Le club de Titioro a également signé un succès convaincant jeudi soir au stade Pater en battant Central 4-0. Son buteur Roonui Tinirauarii a signé un triplé (15è, 58è, 87è), Jacques Tetauira ayant porté le score à 3-0 à la 62è minute. Central joue alors à 10 depuis l’expulsion de Eranio Yakeula à l’heure de jeu. Dragon mettra également son calendrier à jour la semaine prochaine en retrouvant Central mercredi avant la rencontre déjà évoquée contre Pirae samedi prochain. Le championnat est loin d’être fini, mais la situation actuelle tend à envisager un duel entre Tefana et Pirae pour l’obtention du titre. Les deux rencontres Tefana-Pirae les 18 et 29 avril s’annoncent décisives pour le sacre sauf contre-performance entre temps de l’un ou de l’autre ce qui semble improbable.

Patrice Bastian

Résultats et classement

PLAY-OFFS

-Tefana-Vénus 2-0

-Punaruu-Pirae 1-5

-Central-Dragon 0-4



Équipes Pt M J Diff

1. Tefana 17 5 17

2. Vénus 16 6 2

3. Pirae 12 3 11

4. Dragon 9 3 1

5. Punaruu 7 6 -13

6. Central 7 5 -18

Rédigé par Patrice Bastian le Vendredi 22 Mars 2024 à 11:02 | Lu 106 fois