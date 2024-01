Tefana et Vénus démarrent fort

Tahiti, le 21 janvier 2024 - La première journée des playoffs et playdowns a été prolifique en buts, samedi. Tefana s’est imposé 4-1 face à Punaruu et Vénus a battu Central 5-2 dans le championnat élite. Dans la poule pour la relégation, Taiarapu a corrigé (6-1) les Jeunes Tahitiens, Pueu a nettement battu (4-0) l’Olympic de Mahina et Temanava a dominé (3-0) Papenoo.



Après quelques semaines de trêve, les acteurs de Ligue 1 de football avaient apparemment des fourmis dans les jambes, ou au moins certains d’entre eux, car tous les vainqueurs l’ont emporté relativement nettement. Du côté de Pirae et Dragon, les joueurs devront attendre encore quelques semaines pour faire leurs débuts en playoffs. Les deux clubs ont en effet plusieurs joueurs qui ont été intégrés à la sélection des Tiki Toa, actuellement en préparation au Brésil avant de participer à la Coupe du monde de beach soccer qui aura lieu du 15 au 24 février à Dubaï aux Émirats arabes unis, et la Fédération tahitienne de football a acté le report des matchs de Pirae et Dragon qui ne débuteront les playsoffs que lors de la 5e journée, le 1er mars.



En attendant, deux des favoris pour le titre, Tefana et Vénus, ont bien entamé leur parcours. À Puurai, Tefana a dû composer avec une dynamique équipe de Punaruu qui a tenu le choc pendant près d’une mi-temps. C’est même Punaruu qui a rapidement ouvert le score par Moeterauri Rohi à la 5e minute (1-0). Tefana a tenté de prendre le jeu à son compte mais le pressing haut de son adversaire gênait les jaunes dans la relance. Mais passé la demi-heure de jeu, Tefana se montrait de plus en plus pressant et Klaid Leon égalisait juste avant le repos sur un coup franc très excentré (1-1). Les jaunes passaient la vitesse supérieure à la reprise et Punaruu ne parvenait plus à sortir de son camp. Tefana prenait l’avantage (2-1) par Jean-Claude Chang Koei Chang à la 51e minute puis alourdissait le score (3-1) par François Hapipi à la 62e. La formation de Sébastien Labayen gérait par la suite mais confortait tout de même son succès (4-1) avec un but de Honoura Maraetefau à la 77e minute. Le champion en titre a fait belle impression.

Central plombé par une expulsion



De son côté, Vénus l’a certes emporté largement (5-2) sur son terrain de Mahina contre Central, mais la tournure des événements a facilité la tâche de l’équipe hôte car Central menait encore 2-1 à l’approche de l’heure de jeu. Vénus avait ouvert la marque par Roonui Tehau (16e), mais Maitere Tanerii a égalisé (28e) puis Jess Horoi a donné l’avantage à Central juste après la reprise (47e). Le scénario évoluait à la 58e minute quand Manarii Huri était expulsé, Vénus égalisant dans la foulée (2-2) par Vehia Tetuaroa. Réduit à dix, Central subissait les assauts de Vénus et craquait en quelques minutes sur des buts de Roonui Tehau (65e), Manuarii Shan (69e) et Kevin Barbe (75e). Le score était lourd pour Central qui avait bien tenu le choc pendant une heure. Mais bonne affaire pour Vénus qui se met en confiance dans la course au titre.



Dès la première journée, les matchs des playdowns ont, eux, confirmé la hiérarchie envisagée. À Maatea, Papenoo, battu (3-0) par Temanava, et l’Olympic Mahina, défait (4-0) à Pater par Pueu qui a démarré la rencontre à dix et fini à onze suite à l’indisponibilité de plusieurs joueurs, sont les deux équipes qui semblaient les plus menacées par la relégation et ça s’est confirmé. Celle-ci enverra trois des six équipes de playdowns en Ligue 2, une quatrième devant disputer un barrage contre une formation de Ligue 2. Mais les Jeunes Tahitiens semblent aussi fortement concernés par la relégation, laminés (6-1) samedi à Pater par Taiarapu. Le score était pourtant de 1-1 à la mi-temps mais JT s’écroulait en encaissant cinq buts entre la 52e et la 65e minute (6-1). Taiarapu a terminé le match à dix (expulsion de Poirson 74e) mais JT n’a pas eu les ressources pour rendre la défaite moins lourde.



Une seule rencontre en playoffs est prévue lors de la 2e journée compte tenu du report des matchs Pirae-Punaruu et Dragon-Central, mais ce sera du lourd avec un affrontement entre Vénus et Tefana vendredi soir (21 h 15) à Mahina.



Patrice Bastian

Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 21 Janvier 2024 à 17:35 | Lu 142 fois