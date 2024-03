Tefana et Pirae préservent leur chance en barrage de Ligue des Champions OFC

Tahiti le 13 mars 2024 - Le match aller de barrage de Ligue des Champions OFC disputé mardi soir au stade Pater n’a pas permis à Tefana ou Pirae de prendre une option sur la qualification pour le tournoi final de l’épreuve. Les deux équipes se sont quittées sur le score de 1-1, une égalité qui augure d’un match retour à suspense vendredi soir à Pater.



La situation reste indécise quant à l’identité de l‘équipe tahitienne qui disputera la phase finale de la Ligue des Champions OFC qui se déroulera à Tahiti du 11 au 21 mai. Le match aller du barrage qui a opposé Tefana à Pirae mardi soir devant des tribunes bien garnies au stade Pater s’est en effet conclu sur un match nul (1-1) conforme à la physionomie de la rencontre mardi soir et l’on peut envisager que le retour soit tout aussi indécis tant les deux équipes sont proches l’une de l’autre en terme de niveau. On s’attendait à un match plutôt tactique et pas forcément très ouvert compte tenu de l’importance de l’enjeu et ce fut effectivement le cas dans l’ensemble. Tefana est légèrement mieux rentré dans le match dans la possession du ballon et s’est procuré une première belle occasion à la 7è minute, mais François Decoret le portier de Pirae capte proprement une tête de Jean-Claude Chang Koei Chang. Pirae a aussi l’occasion d’ouvrir le score à la 14è minute mais négocie mal un deux contre un dans les vingt derniers mètres. L’engagement est intense des deux côtés mais sur un rythme saccadé, les occasions étant rares car les deux équipes sont bien en place avec un milieu de terrain qui se projette rarement vers l’avant, la prudence étant de mise des deux côtés. Pirae est un plus conquérant dans la deuxième moitié de la première période ce qui oblige Teave Teamotuaitau à quelques interventions, le gardien de Tefana n’étant pas non plus en grand danger. 0-0 au repos, score logique au vu de la possession du ballon qui s’est faite par intermittence entre les deux équipes et du peu d’occasions franches. Il y a de l’intensité, mais la rencontre reste quand même fermée avec peu d’envolées offensives.

Ça se débloque en fin de match



L’entame de la deuxième période aurait pu changer la physionomie du match lorsque Tauatua Lucas bénéficie d’un contre favorable aux quarante mètres de Pirae et s’en va défier Decoret, mais le gardien de Pirae gagne le duel. Mais c’est bien Pirae qui a repris les débats avec plus d’intentions offensives. Paradoxalement, c’est encore Tefana qui se procure une belle occasion par François Hapipi à la 55è minute, mais son coup de tête à la réception d’un corner passe au ras de la transversale. Il y a un peu plus de rythme, mais celui-ci va être cassé lorsque l’arbitre Teremoana Roihau apparemment victime d’une gêne musculaire se fait soigner pendant six minutes sur le bord du terrain. Refroidis, les joueurs mettent du temps à se relancer dans la partie. Pirae trouve l’ouverture à la 78è minute, Sandro Tau profitant d’une tête en retrait trop molle de Allen Mabia pour battre Teave Teamotuaitau (1-0). L’attaquant de Pirae rentré à l’heure de jeu est décidément souvent décisif dans le final dans son rôle de remplaçant. Tefana n’a dès lors d’autre choix que de prendre des risques et l’équipe de Sébastien Labayen va effectivement se lâcher mais sans vraiment déstabilisé Pirae. Les jaunes parviennent quand même à revenir au score à la 88è minute sur une action plutôt anodine au départ. Klaid Leon également rentré en deuxième mi-temps ce qui confirme que les deux équipes ont une solide longueur de banc frappe un coup-franc aux 40 mètres complètement excentré le long de la ligne de touche. Le ballon prend la direction de la surface mais la trajectoire surprend François Decoret légèrement avancé, le cuir finissant dans le but de Pirae en passant sous la transversale. But heureux car on ne pense pas que Klaid Leon ait voulu tirer directement au but, mais pas immérité sur l’ensemble du match. Boosté par son égalisation, Tefana finit un peu plus fort mais la marque n’évolue pas malgré huit minutes d’arrêt de jeu. Le score semblait satisfaire des deux côtés comme en témoigne les propos de Sébastien Labayen le coach de Tefana :’’ Le match a été équilibré avec de l’intensité mais fermé en terme d’occasions, même si chaque équipe a deux occasions très franches et je ne parle pas des buts qui ne sont pas des occasions au départ. Les phases de possession se sont alternées avec beaucoup d’impact de chaque côté. Le score reflète bien le match et j’avais dit à mes joueurs que quel que soit le score du match aller, on donnera tout au retour et ça va se justifier encore plus compte tenu du match nul de ce soir’’. Alvin Tehau le capitaine de Pirae avait sensiblement la même analyse : ’’Le match nul me semble équitable et bien traduire la physionomie du match. Il y a eu beaucoup d’engagement de chaque côté et peu d’espaces ce qui explique le peu d’occasions. On s’est retrouvé en position de force en menant 1-0 en fin de match mais on savait aussi que l’équipe de Tefana ne lâche jamais rien et ça s’est encore confirmé ce soir. On devra garder cela à l’esprit au match retour et ne rien lâcher non plus quel que soit l’évolution du score’’. Le résultat du match aller apparait bénéfique à l’intérêt et au suspense du match retour vendredi. Après, il est probable que les deux équipes la joueront encore tactique mais en prenant sans doute un peu plus de risques.

Patrice Bastian

Patrice Bastian

le Mercredi 13 Mars 2024 à 10:19