Tefana domine Dragon et reste le patron

Tahiti, le 12 décembre 2023 - Dans le choc de la 9e journée de Ligue 1, le champion en titre, Tefana, a dominé lundi soir à Pater une formation de Dragon réduite à dix en deuxième période. Une victoire 5-2 des hommes de Sébastien Labayen grâce notamment à un quadruplé d'Eddy Kaspard. Les jaunes de Faa'a restent en tête de la Ligue 1 avec, sur leurs talons, Pirae qui a allumé Papenoo 22-0, dont 13 buts pour le seul Sandro Tau.



Si le week-end n'a pas été riche en matchs, quatre affiches, comptant pour la 9e journée de Ligue 1, se sont jouées lundi soir entre les stades de Mahina, Pater et Punaruu. À Pater, le champion en titre, Tefana, avait notamment rendez-vous avec Dragon, quatrième du classement. Si la formation de Titioro a fait jeu égal et était même supérieure sur quelques séquences à son adversaire, les approximations à l'arbitrage et le carton rouge de Teddy O'Connor ont coûté très cher à Dragon, battu sur le score de 5-2.



L'entame de match a été complètement à l'avantage de Tefana. Les hommes de Sébastien Labayen ont en effet confisqué le ballon et ont imposé leur rythme. Et assez logiquement dans le premier quart d'heure, la formation de Faa'a ouvrait la marque après un pénalty d'Eddy Kaspard (0-1, 13e). Sauf qu'après ce premier but, les champions en titre ont perdu pied. Moins précis techniquement et inlassablement harcelés par leurs rivaux de Titioro, Viritua Tiaiho et ses partenaires de Faa'a allaient voir le meilleur buteur de Ligue 1, Roonui Tinirauarii, relancer son équipe à la demi-heure (1-1, 29e). Dragon a continué à pousser jusqu'à la pause, avec notamment la transversale trouvée par Gervais Chan Kat (35e) mais sans trouver la faille.



Dragon perd pied dans la dernière demi-heure



Au retour des vestiaires, les joueurs de Tefana ont remis le pied sur le ballon et imposaient de nouveau leur jeu. Mais comme en première période, les protégés de Sébastien Labayen ont ensuite perdu le rythme au fur et à mesure que le match avançait. Au contraire des joueurs de Timiona Asen qui semblaient monter en puissance. Mais ces derniers ont été coupés dans leur élan après l'expulsion à la 62e minute de Teddy O'Connor qui s'est montré un peu trop virulent envers l'arbitre de la rencontre.



Tefana a rapidement mis à profit sa supériorité numérique en reprenant l'avantage au score par Allen Mabia après un corner (1-2, 64e). À 11 contre 10 et avec des remplaçants de la qualité de Tehotu Gitton et de Samuel Graglia, les jaune et vert de Faa'a n'avaient plus qu'à dérouler dans la dernière demi-heure. Sur deux contres, Eddy Kaspard assurait définitivement le succès des siens avant de s'offrir un dernier but et un quadruplé dans le temps additionnel. Roonui Tinirauarii, pour sa part, sauvait l'honneur pour Dragon en fin de match et soignait également au passage ses statistiques en inscrivant son 23e but de la saison. Mais à l'arrivée, cela faisait bien un nouveau succès pour les joueurs de Tefana, le septième en championnat, qui leur permet de rester dans le fauteuil de leader.



Pirae et Sandro Tau atomisent Papenoo, Vénus reste à portée



Et sur les talons de l'équipe de Faa'a, on retrouve Pirae. Les orange n'ont pas fait de détail, lundi soir, face à Papenoo en s'imposant sur le score sans appel de... 22-0. Avec ses 13 buts, Sandro Tau a été le plus en vue au cours de la rencontre. Grâce à cette performance, l'avant-centre orange fait un énorme bond au classement des buteurs en revenant à égalité avec Teaonui Tehau et ses 16 réalisations.



Teaonui Tehau et Vénus, qui se sont également imposés, lundi, soir dans leur stade de Mahina face à Pueu. Juste avant le repos, Tauhiti Keck a montré la voie aux siens (1-0, 44e). Puis les joueurs de Vateanui Tehau ont fait la différence dans les vingt dernières minutes grâce à des buts de Kevin Barbe, de nouveau Tauhiti Keck et Vaitoarii Taupua a parachevé la victoire de Vénus, vainqueur sur le score de 4-0. Ce succès permet à l'équipe de Mahina de rester au contact de Tefana et de Pirae. Et dans la dernière rencontre de ce lundi, Tamarii Punaruu a pris le meilleur sur l'Olympic Mahina en s'imposant 4-0.

Rédigé par Désiré Teivao le Mardi 12 Décembre 2023 à 15:49 | Lu 95 fois