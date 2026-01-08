

Tefana confirme et reste leader

Tahiti, le 24 janvier 2026 - Deuxième match des play-offs de Ligue 1 tahitienne et déjà un choc au sommet. L’AS Tefana, leader du classement, recevait l’AS Mira, son dauphin, pour une rencontre qui avait des allures de tournant. Déjà vainqueures lors de la première journée, les deux formations se retrouvaient samedi à Ganivet pour une confrontation directe aux enjeux déjà élevés. Au terme d’un match spectaculaire, Tefana a confirmé sa puissance offensive et son statut de favori en s’imposant largement 6 à 2.



Il aura surtout fallu être ponctuel samedi au stade Ganivet pour le choc Tefana-Mira. Dès la cinquième minute, Kahi Morgant ouvre le score pour Tefana et donne immédiatement le ton. Une entame idéale pour les joueurs de Tefana, qui montrent d’entrée qu’il faudra être très solide pour espérer faire tomber le premier du classement à domicile.



Mais Mira n’est pas venu pour subir. À la septième minute, Albert Mairau se crée une première occasion après un débordement et une incursion dans la surface, mais sa tentative termine à côté. L’affiche de la journée tient toutes ses promesses, avec deux équipes qui jouent haut et cherchent à presser pour empêcher toute relance propre.



À la 15e minute, Yanis Dim Etong se retrouve en duel avec le gardien, mais ce dernier s’interpose avec autorité. Le rythme est élevé, les espaces se créent, et les deux formations tentent de prendre l’ascendant dans l’entrejeu.



C’est finalement Tefana qui trouve de nouveau l’ouverture. Sur un centre précis de Kamalani Bennett, Tauhiti Keck surgit au deuxième poteau pour conclure et porter le score à 2-0. Le break est fait au milieu de la première période.



Mira tente alors de réagir en passant par les côtés, notamment grâce à Tahiarii Tepa, très actif. Sur un coup franc lointain de Mihirau Germain, le ballon passe tout près du cadre. La pluie et le vent s’invitent également dans la partie, rendant les frappes lointaines encore plus dangereuses, comme sur cette tentative du capitaine de Tefana, Honoura Maraetefau, qui frôle la transversale.



Malgré les efforts de Mira en fin de première période, la défense de Tefana reste solide. À la pause, le score est de 2-0. Les joueurs de Faa’a assument leur statut, mais Mira reste en embuscade.



Seconde période spectaculaire



Au retour des vestiaires, Tefana frappe encore très fort. Dès la 50e minute, Bennett profite d’un centre de Dim Etong pour inscrire le troisième but : 3-0. Le stade pense alors que le match est plié.



Mais Mira ne baisse pas les bras. Sur le coup d’envoi, Germain s’offre une frappe limpide dans la lucarne et réduit immédiatement l’écart : 3-1. Le match est relancé et l’intensité monte encore d’un cran.



Cinq minutes plus tard, nouveau coup dur pour Mira. Kahi Morgant récupère un ballon dans la surface après une frappe repoussée de Maraetefau et conclut une deuxième fois pour porter le score à 4-1. Un but qui aurait pu tuer les espoirs des joueurs de Moorea.



Pourtant, Mira continue d’y croire. Les corners se multiplient, et plusieurs situations dangereuses permettent aux visiteurs de mettre la pression. Ni la reprise de Germain dans la surface, ni la frappe de Teraupoo Tepa à 20 mètres ne trouvent cependant le chemin des filets.



La persévérance de Mira finit par payer. À la 65e minute, sur une superbe ouverture, Mairau lobe le gardien de Tefana et inscrit le deuxième but de son équipe : 4-2. Le suspense renaît, et la fin de match promet d’être animée.



Fidèle à sa réputation, Mira pousse jusqu’au bout. Tefana, malgré deux buts d’avance, ne parvient pas à tuer définitivement le match et s’expose à un éventuel retour. Mais les hommes forts de Faa’a font la différence dans le money time.



À dix minutes du terme, Dim Etong, deuxième meilleur buteur de la Ligue 1, vient crucifier Mira en inscrivant le but du 5-2. Quelques instants plus tard, c’est encore lui qui se transforme en passeur décisif pour offrir le sixième but à Tze Yu : 6-2.



Malgré l’ampleur du score, l’AS Mira n’a jamais démérité. Les joueurs de Moorea se sont accrochés tout au long de la rencontre et ont montré de belles choses offensivement. Mais face à une AS Tefana plus réaliste, plus tranchante et portée par ses cadres, la marche était trop haute.



Avec ce succès large et convaincant, Tefana envoie un message fort dans ces play-offs et assume son statut de favoris : “Notre objectif maintenant c’est le titre”, a déclaré l’attaquant de Tefana, Kamalani Bennett. “On avait à cœur de confirmer après notre match contre Pirae. On savait que Mira était très solide sur les duels et on a réussi à rivaliser. Mira nous a posé des problèmes surtout en début de deuxième mi-temps mais on a su se reconcentrer sur ce que l’on savait faire pour enlever le doute.”



Mira, de son côté, devra rapidement se remobiliser pour rester dans la course, comme l’observe Heiarii Maperi, l’un des cadres de l’équipe de l’île sœur : “On a une équipe jeune qui doit grandir notamment dans l’investissement aux entrainements. On est encore dans l’apprentissage mais on est très contents d’être en play-off et on sait qu’il faudra un peu de temps pour arriver à notre meilleur niveau. On va continuer de progresser et d’apprendre de ce championnat.”



Dans les autres matchs de cette deuxième journée de play-off, l’AS Vénus a pris le dessus sur la sélection des U19 3 à 0 tandis que Pirae s’est inclinée face à Tamarii Punaruu, 2-1.









Rédigé par Manu Rodor le Dimanche 25 Janvier 2026 à 18:34 | Lu 266 fois



