Tefana-Pirae pour un billet en Ligue des Champions OFC

Tahiti le 11 mars 2024 - Le champion de Tahiti 2023 de Ligue 1 Tefana et son vice-champion Pirae vont être opposés en barrage aller et retour visant à décrocher un billet pour la Ligue des Champions OFC. Première manche ce soir à Pater, la seconde étant programmée vendredi.



L’Oceania Football Confédération a modifié le système de qualification pour la Ligue des Champions OFC depuis la saison dernière. Des barrages nationaux opposant le champion et le vice-champion de la saison précédente ont en effet été instaurés pour déterminer le représentant de chaque pays affilié à l’institution océanienne. Cela avait réussi à Pirae la saison dernière qui avait nettement battu (2-0 et 7-3) Dragon et s’était qualifié pour la Ligue des Champions OFC. Les oranges avaient dominé leur poule au Vanuatu mais s’était ensuite incliné en demi-finale (4-2 a.p.) face aux Fidjiens de Suva. Pirae remet donc ça cette saison, mais face à Tefana qui avait dominé les playsoff de Ligue 1 la saison dernière devant son adversaire du jour. Les deux clubs ne se sont rencontrés qu’une fois cette saison, c’était en septembre dernier lors de la première phase de la Ligue 1 et Tefana s’était imposé 2-0. Mais les deux équipes évoluent à un tout autre niveau actuellement et leur double opposition cette semaine s’annonce indécise car Pirae et Tefana sont sur une bonne dynamique ce qu’a confirmé Sébastien Labayen l’entraîneur de Tefana en conférence de presse : ’’On a fait une bonne répétition jeudi dernier contre Punaruu mais le plan de jeu mardi ne sera pas le même car les conditions du terrain de Punaruu sont différentes de celles de Pater. Mais j’ai bien aimé notre production et les changements que j’ai effectué n’ont pas altéré notre volume de jeu. Je dispose d’un solide effectif quasiment au complet car seul manque Kavai Morgant blessé depuis les Jeux du Pacifique. C’est une belle opportunité de jouer les barrages en aller et retour car je considère que plus les matches à enjeu et à haute intensité sont proposés, plus les joueurs progressent et emmagasinent de l’expérience. Mais l’objectif c’est bien sûr d’être qualifié pour le tournoi final à l’issue des deux matches de barrage et on sait que la tâche s’annonce difficile. Les deux équipes sont sur une dynamique très positive et en forme et je pense que ça annonce deux belles rencontres. Mais on a peur de personne et on craint tout le monde, c’est notre philosophie et ça nous réussit plutôt bien’’.

Confiance dans les deux camps



Les propos de Sébastien Labayen témoignent de la difficulté de la tâche mais aussi d’un certain degré de confiance, les mêmes sentiments s’appliquant du côté de Pirae comme Vatea Terai son entraîneur l’a évoqué : ‘’On n’a disputé que deux matches officiels depuis le début des playoffs, mais je pense que l’on est prêt pour jouer les matches de barrage contre Tefana. Les deux rencontres ont été très satisfaisantes dans le contenu et les résultats et ça met en confiance. Et puis j’ai fait tourner l’effectif car l’on dispose d’un groupe étoffé et de qualité et c’est aussi un argument important dans la gestion des rencontres. Mais surtout pas d’excès de confiance, car on connait la valeur de Tefana. C’est une équipe qui a aussi un bel effectif et qui joue bien au ballon. Il y a deux matches mais on va donner le maximum dès la première rencontre car on ne peut pas passer au travers de l’un des deux matches. Il faudra être solide pendant 180 minutes. On est optimiste mais aussi prudent car l’adversaire est coriace’’. Et de fait, les deux équipes sont en forme comme l’ont démontré leur dernière sortie en playsoff de Ligue 1 jeudi dernier, Pirae écrasant (6-1) Dragon tandis que Tefana est allé s’imposer (3-0) sur le terrain de Punaruu. Ces barrages sont d’autant plus capitaux que son vainqueur aura l’avantage de jouer à domicile le tournoi final de la Ligue des Champions OFC qui aura lieu à Tahiti du 11 au 21 mai. Pirae (2006), Tefana (2012) et Vénus (2022) y ont déjà disputé une finale (tous trois battus par Auckland City), mais les chances de voir un club tahitien gagner l’épreuve cette année semblent bien réelles eu égard au fait de disputer le tournoi final à Tahiti. Pirae et Tefana en sont bien conscients et leur double affrontement s’annonce relevé et passionnant.

Rédigé par Patrice Bastian le Lundi 11 Mars 2024 à 17:02 | Lu 98 fois