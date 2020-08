Teen’Lab, un lieu fun pour apprendre et échanger

TAHITI, le 19 août 2020 - Depuis quelques semaines un nouvel espace reçoit les adolescents et pré-adolescents. Il s’agit du Teen’LAB qui propose des ateliers avec des professionnels en activité, des jeux, mais aussi un espace d’échanges et d’aide aux devoirs.



Christelle et David ont chacun un adolescent à la maison. " J’en avais marre de voir ma fille traîner sur son téléphone et ne jamais rien faire. Je me suis dit qu’il y avait quelque chose à faire, qu’on pouvait lui proposer quelque chose pour qu’elle soit productive, créative ." De son côté, David a fait le même constat.



Christelle et David ont mis en commun leurs idées et fondé le Teen’LAB pour les adolescents et préadolescents de Tahiti.



Il s’agit d’un espace au quartier du commerce où, hors vacances scolaires, des ateliers sont proposés. Ils sont animés par des professionnels de la photographie, de l’animation 2D, de la vidéo, du djing, de la robotique…



Les professionnels apportent leurs connaissances et partagent leurs expériences tout en fédérant les inscrits autour d’un projet. " Par exemple, nous proposons un atelier stylisme qui se terminera par un défilé ."



Les jeunes évoluent en groupe restreint, échangent, découvrent les bases d’une activité, puis se perfectionnent au fil du temps sur des sessions qui peuvent durer plusieurs mois. Le planning est en ligne pour la période allant de septembre à octobre.



Le téléphone portable, sauf urgence, est laissé au fond du sac pour encourager la communication entre les participants. " Le Teen’LAB c’est un lieu de vie, fun, où l’on espère déclencher des envies, observer des révélations ", résume Christelle.



Il a été créé par et pour le public ciblé. "Ma fille m’a aidé par exemple sur la déco, sur le choix des jeux mis à disposition."



En dehors des ateliers, toujours en dehors des vacances scolaires, le Teen’LAB accueille les ados et pré-ados pour de l’aide aux devoirs mais aussi pour passer le temps. " Les parents savent qu’ils sont en bonne compagnie à la sortie du collège ou du lycée. Une animatrice, présente spécialement pour ça, leur propose des activités. "



Enfin, pendant les vacances scolaires, les formules changent. Les ateliers (jusqu’à 4) sont proposés sur une semaine.