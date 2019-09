Tee time à Moorea

Papeete le 19 septembre - Tahiti Golf Open International - Le Moorea Green Pearl Golf Course va accueillir lundi la nouvelle édition du Tahiti Golf Open International. Les joueurs amateurs et professionnels fouleront les greens jusqu’au 27 septembre.



Lundi débutera la 34e édition du Tahiti Golf Open International au Moorea Green Pearl Golf Course. L’année dernière, plus d’une centaine de golfeurs mêlant amateurs et professionnels venus de France, d’Australie, de Nouvelle-Zélande, des États-Unis, des Îles Cook, de Wallis et Futuna ont foulé les greens du Moorea Green Pearl Golf Course. Ils seront à nouveau très attendus pour cette 34e édition.



Le Tahiti Golf Open International se déroule du 23 au 27 septembre. Joueurs locaux et internationaux s’affronteront sur le parcours de 18 trous imaginé par Jack Nicklaus pour le golf de Moorea, dans un décor des plus majestueux, où montagnes vertigineuses font fièrement face à un lagon bleu azur.

Grâce à cet événement, la Fédération Polynésienne de Golf (FPG) souhaite faire un focus sur le tourisme et permettre à “l'île sœur” de jouir des retombées positives.



En 2015, l’événement s’était déroulé sur le terrain de Atimaono. Après une année de pause, il avait pris une autre envergure en 2017 en changeant d’île. Après 32 années à Papara, le Tahiti Golf Open International 2017 s’était déroulé pour la première fois sur le superbe parcours de Moorea. L’an dernier, lors de la 33è édition, l’Australien Tim Stewart s'était imposé. Il avait devancé de deux points le Néo-Zélandais James Anstiss et de 4 points son compatriote Michaël Wright.



Cette 34e édition promet elle aussi d'être “golfiquement” passionnante !