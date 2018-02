Technologies : lancement réussi pour l'application Fare

"Cette application est venue d'un besoin complètement égoïste, alors que je cherchais une maison à louer"

"Je n'avais pas le temps d'éplucher tous les sites de petites annonces, appeler les gens en journée… Pourtant on a notre propre site de petites annonces qui marche bien, nommé Petites Affaires. C'est pour ça que nous avons créé l'application Fare, dans le but de simplifier au maximum le processus de recherche de biens immobiliers pour les usagers. Et avec cette application, on a pu regarder tranquillement les maisons disponibles le soir avec ma chérie, c'est vraiment ludique et on a rapidement trouvé la maison de nos rêves !"

"C'est la première application immobilière en Polynésie, et le concept même est unique, je ne l'ai pas vu sur les autres applications en ligne."

PAPEETE, le 1er février 2018 -nous raconte Guillaume Proia, cofondateur de Yuxuh, l'éditeur de l'application Fare.Le projet aura nécessité six mois de développement par trois personnes partagées entre les différents projets de la petite entreprise de haute technologie polynésienne. Lancée le 10 janvier 2018, Fare a déjà été téléchargée 500 fois sur Android et 300 fois sur iOS. Ce qui explique ce succès selon Guillaume Proia ?Ce concept original est l'idée de sélectionner ses annonces favorites par un "swipe" (balayage) à droite pour accepter l'annonce et la rajouter à la liste de ses favoris, ou un swipe à gauche pour l'oublier et passer à la suivante. "C'est inspiré de l'interface de la célèbre application de rencontre Tinder, ça donne à Fare ce côté vraiment ludique."Les autres aspects de l'application sont plus classiques, mais bien réalisés. L'inscription est très simple mais nécessite un compte Facebook. Les propriétaires qui partagent une annonce peuvent géolocaliser leur bien et prendre des photos directement avec la caméra de leur téléphone ou tablette. Un robot assure l'ajout automatique des annonces publiques publiées par les agences immobilières… Et pour les utilisateurs, une interface moderne permet de facilement filtrer les annonces selon des critères précis (localisation, surface, prix…) ; on peut appeler ou envoyer un mail au propriétaire en un clic ; un algorithme sélectionne les annonces les plus appropriées… Et bientôt l'application sera dotée d'un système de notification pour alerter l'utilisateur de la publication d'une nouvelle annonce qui correspond à sa recherche.Pour la tester vous-même, l'application Fare est disponible sur Google Play et sur l'App Store. Elle est entièrement gratuite pour les utilisateurs. Alternativement, une visite sur fare.yuxuh.com depuis votre appareil mobile vous proposera directement la bonne version à installer.