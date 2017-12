Tearii Alpha souhaite exporter les fruits du fenua vers la Nouvelle-Zélande

NOUVELLE-ZELANDE, le 5 décembre 2017. Le ministre Tearii Alpha, a poursuivi mardi, ses entretiens avec le gouvernement néo-zélandais.



Le ministre s’est notamment entretenu avec le ministre de l’Agriculture Damien O’connor. Durant cette rencontre, des possibilités de coopération sur l’agriculture éco-responsable et sur les produits à haute valeur ajoutée ont été abordées.



La possibilité de mettre en place des échanges gagnant-gagnant facilitant l’importation des produits néo-zélandais en Polynésie française et permettant d’envisager des exportations, entre autres de fruits tropicaux, vers la Nouvelle-Zélande a été évoquée.



Le ministre néo-zélandais s’est dit disposé à étudier ces possibilités dans le cadre d’un accord de coopération plus global entre les deux gouvernements.



Tearii Alpha a également de nouveau rencontré Hon Shane Jones, ministre des Forêts, des Infrastructures et du Développement régional.