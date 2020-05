Tearii Alpha réélu à Teva i Uta

Tahiti, le 25 mai 2020 – Le maire sortant de la commune de Teva i Uta, Tearii Alpha, a été réélu pour un deuxième mandat ce dimanche. La liste qu'il avait conduite, Tuiau ia Teva i Uta, a également été retenue pour constituer le conseil municipal de la commune.



Le 15 mars dernier, la liste Tuiau ia Teva i Uta conduite par le maire sortant de Teva i Uta, Tearii Alpha avait remporté le premier tour des élections municipales avec 65,03% des votes. Ce dimanche, à l'occasion de la cérémonie d'élection du maire et du conseil municipal de la commune qui a eu lieu à la salle omnisport Nuutafaratea de Mataiea, Tearii Alpha a été reconduit pour un deuxième mandat à la tête de la municipalité. Une élection qui a été remportée avec 28 voix en faveur du tāvana sortant et cinq bulletins blancs. La liste Tuiai ia Teva i Uta a également recueilli 28 votes pour et cinq votes blancs. Les neuf adjoints au maire sont donc, dans l'ordre, Jean Sangue, Tamatoa Doom, Richmond Tahuaitu, Namoeata Bernardino, Arthur Paheroo, Maeva Paroe, Nadège Vana'a, Teroroiti Mata'arere et Clément Verghnes. De son côté, Alain Sangue obtient un deuxième mandat en tant que maire délégué de Papeari.